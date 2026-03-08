Iran rút lại tuyên bố 'ngừng tập kích các nước láng giềng'

Các quốc gia Vùng Vịnh tiếp tục hứng chịu những đợt tập kích mới, khi Iran lên tiếng xin lỗi nhưng sau đó nói rằng sẽ không dừng việc tấn công lại.

Những tiếng nổ lớn hôm 7/3 vang lên tại hàng loạt quốc gia Vùng Vịnh như Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Arab Saudi, Bahrain và Kuwait, nơi công ty dầu mỏ quốc gia vừa thông báo cắt giảm sản lượng để phòng ngừa rủi ro.

Những cuộc tập kích vẫn diễn ra bất chấp việc trước đó Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã xin lỗi các nước Vùng Vịnh, khẳng định họ sẽ không còn là mục tiêu, trừ khi những cuộc tấn công nhắm vào Iran được phát động từ lãnh thổ của họ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại thủ đô Tehran hôm 19/2. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, bình luận của ông đã nhanh chóng bị người đứng đầu cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejei, thành viên hội đồng lãnh đạo lâm thời, bác bỏ.

"Bằng chứng từ các lực lượng vũ trang Iran cho thấy kẻ thù đang sử dụng lãnh thổ của một số quốc gia trong khu vực vừa công khai và ngấm ngầm", ông nói. "Các cuộc tấn công dữ dội vào những mục tiêu này sẽ tiếp tục".

Bản thân Tổng thống Pezeshkian cũng rút lại những tuyên bố vừa đưa ra. Ông khẳng định dù muốn "gìn giữ và duy trì các mối quan hệ hữu nghị", Iran vẫn "có quyền" tự vệ trước những hành động hung hăng của Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng làm rõ thêm những bình luận của Tổng thống bằng một bài đăng trên mạng xã hội X. "Tổng thống Pezeshkian sẵn sàng giảm leo thang trong khu vực, với điều kiện không phận, lãnh thổ và vùng biển của các nước láng giềng không bị lợi dụng để tấn công người dân Iran", ông nói.

Loạt đòn tập kích qua lại trong chiến sự Iran. Bấm vào để xem chi tiết

Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan ngày 7/3 tuyên bố đất nước đang ở trong "giai đoạn chiến tranh" và "sẽ trở nên mạnh mẽ hơn" sau cuộc chiến này. UAE, đồng minh thân cận với Mỹ và là nơi đặt các cơ sở quân sự của Washington, đã trở thành quốc gia bị tấn công dữ dội nhất ở Vùng Vịnh kể từ khi xung đột nổ ra ngày 28/2.

Bộ Quốc phòng UAE cho biết trong 16 quả tên lửa đạn đạo bắn vào nước này ngày 7/3, toàn bộ đã bị đánh chặn trừ một quả rơi xuống biển. Trong 121 UAV được phát hiện, 119 chiếc bị bắn hạ, hai chiếc còn lại rơi trong lãnh thổ UAE. Đợt tập kích này đã nâng tổng số tên lửa đạn đạo mà UAE phải hứng chịu từ khi cuộc chiến bắt đầu lên 221 quả, còn số lượng UAV đã vượt 1.300 chiếc.

Dubai ngày 7/3 đã phải đóng cửa sân bay chính trong một khoảng thời gian ngắn sau khi một vật thể không xác định bị đánh chặn gần khu vực. Chính quyền Dubai tối cùng ngày cho hay một người đã thiệt mạng do các mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn khác, nạn nhân mang quốc tịch Pakistan.

Tại các khu vực khác thuộc Vùng Vịnh, Qatar ngày 7/3 đánh chặn hai cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào lãnh thổ.

Kuwait vô hiệu hóa 7 UAV kể từ rạng sáng cùng ngày và các cuộc tấn công này "chỉ gây thiệt hại về vật chất do các mảnh vỡ rơi xuống".

Bahrain đánh chặn 92 tên lửa và 151 UAV kể từ khi Iran thực hiện chiến dịch trả đũa. AFP ghi nhận một vụ nổ vào tối 7/3 tại thủ đô Manama, một người đã bị thương do trúng mảnh vỡ tên lửa.

Arab Saudi phá hủy ba tên lửa đạn đạo hướng về căn cứ không quân Prince Sultan, nơi có quân đội Mỹ đồn trú, đồng thời vô hiệu hóa 17 UAV đang tiếp cận mỏ dầu Shaybah ở phía đông nam đất nước.

Xa hơn về phía bắc, Jordan cáo buộc Iran trực tiếp tấn công nhiều địa điểm tại nước này với 119 tên lửa và UAV được phóng đi trong tuần qua.

"Những tên lửa và UAV này nhắm vào các cơ sở thiết yếu bên trong Jordan chứ không phải bay qua lãnh thổ chúng tôi", phát ngôn viên quân đội, chuẩn tướng Mustafa Hayari nói.

Khói đen bốc lên tại thành phố Riyadh, Arab Saudi, hôm 5/3 sau một cuộc tập kích được cho là do Iran thực hiện. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cho biết Lực lượng Phòng vệ (IDF) đã thực hiện khoảng 3.400 cuộc không kích trên khắp Iran kể từ khi bắt đầu chiến dịch tập kích một tuần trước, làm tê liệt hơn 150 hệ thống phòng không của đối phương.

IDF cũng thả khoảng 7.500 quả đạn vào các mục tiêu tại Iran, ông Defrin nói và thêm rằng chiến dịch đã chuyển sang giai đoạn mới, tập trung mở rộng không kích vào các cơ sở sản xuất lớn của chính quyền Iran, như cơ sở tại Parchin và Shahroud liên quan đến sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Chiến dịch của Israel tại Iran "có thể kéo dài trong một khoảng thời gian, nhưng là điều cần thiết", ông tuyên bố.

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 7/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo "Iran sẽ bị giáng đòn rất mạnh". Ông cho biết Mỹ sẽ mở rộng các mục tiêu tại quốc gia này, khẳng định một số khu vực và nhóm đối tượng hiện đối mặt nguy cơ "bị hủy diệt hoàn toàn và cái chết không thể tránh khỏi".

Ông nhắc lại mong muốn tham gia vào việc lựa chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, tuyên bố không "muốn phải quay lại đây sau mỗi 10 năm".

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, Al Jazeera, CNN, NBC News)