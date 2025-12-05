Vệ binh Iran phóng các tên lửa đạn đạo và hành trình nhắm vào mục tiêu giả định trên Vịnh Oman, khi tập trận đối phó nguy cơ từ bên ngoài.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng các tên lửa hành trình Qadr-110, Qadr-380, Ghadir từ sâu trong đất liền, đánh trúng mục tiêu giả định ở Vịnh Oman và gần eo biển Hormuz, truyền hình nhà nước Iran đưa tin hôm nay. Các tên lửa có tầm bắn lên tới 2.000 km.

Bản tin cho biết IRGC còn khai hỏa một tên lửa đạn đạo tên gọi 303, nhưng không nêu thêm chi tiết về vũ khí này.

Iran phóng loạt tên lửa trong tập trận đối phó nguy cơ từ nước ngoài Iran phóng loạt tên lửa trong tập trận hải quân ngày 5/12. Video: X/PressTV

Cuộc tập trận có tên gọi Mohammad Nazeri, đặt theo tên chỉ huy đơn vị đặc nhiệm hải quân IRGC thiệt mạng năm 2016. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 4-5/12 tại các vùng biển chiến lược, gồm vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, biển Oman và khu vực các đảo Nazeat, nhằm thể hiện "tinh thần hy sinh và bền bỉ" của IRGC để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

Đây là cuộc tập trận thứ hai của Iran kể từ cuộc xung đột 12 ngày với Israel hồi tháng 6, khiến gần 1.100 người thiệt mạng tại quốc gia Hồi giáo. Iran sau đó nhiều lần nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào từ Israel trong tương lai.

Tại cuộc tập trận hồi tháng 8, IRGC cũng phóng hàng loạt tên lửa hành trình, tấn công mục tiêu trên mặt nước ở Vịnh Oman và phía bắc Ấn Độ Dương.

Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đồ họa: CSIS

Như Tâm (Theo Reuters, AP)