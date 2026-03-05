Iran nói Mỹ sẽ phải 'hối tiếc' vì đánh chìm tàu chiến

Ngoại trưởng Araghchi cáo buộc Mỹ gây ra hành động "tàn bạo" khi đánh chìm tàu chiến Iran, cảnh báo Washington sẽ phải "hối tiếc cay đắng".

"Tàu hộ vệ Dena, đang làm khách của hải quân Ấn Độ và chở gần 130 thủy thủ, đã bị tấn công trên vùng biển quốc tế mà không có bất kỳ cảnh báo nào", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay viết trên X. "Mỹ đã gây ra tội ác tàn bạo ở vùng biển cách Iran 3.200 km)".

Phát biểu của ông Araghchi đề cập việc tàu ngầm tấn công nhanh lớp Los Angeles USS Charlotte của Mỹ hôm 4/2 phóng ngư lôi Mk 48 đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của hải quân Iran ngoài khơi phía nam Sri Lanka, khiến ít nhất 87 thủy thủ thiệt mạng.

Đây là lần đầu tiên tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi hạ mục tiêu quân sự đối phương kể từ sau Thế chiến II, cũng là lần đầu tiên Mỹ tập kích mục tiêu Iran bên ngoài khu vực Trung Đông sau khi chiến sự bùng phát.

"Hãy nhớ lời tôi: Mỹ sẽ phải hối tiếc cay đắng về tiền lệ mà họ đã tạo ra", Ngoại trưởng Iran cho hay.

Tàu hộ vệ IRIS Dena của hải quân Iran trong cuộc tập trận hải quân chung tại Vịnh Oman tháng 3/2024. Ảnh: AFP

Giới chức Sri Lanka cho biết họ đã vớt được 32 thủy thủ sống sót trên tàu Dena. Những thủy thủ này thậm chí không biết tàu của họ đã bị trúng ngư lôi. Họ kể rằng tàu bị chìm "sau tiếng nổ lớn" mà không rõ đó là gì.

Theo quan chức cấp cao Bộ Y tế Sri Lanka, một thủy thủ được cứu đang trong tình trạng nguy kịch, 7 người được điều trị khẩn cấp và những người khác chỉ bị thương nhẹ.

IRIS Dena là một trong những tàu chiến mới nhất của Iran, được trang bị pháo hạng nặng, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và ngư lôi. Tàu cũng mang theo một trực thăng. Con tàu này từng bị Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt vào tháng 2/2023.

Cựu đại tá hải quân Mỹ Thomas Shugart cho rằng tàu Dena dường như không sở hữu công nghệ cần thiết để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm. Mặt khác, nó đang hoạt động đơn độc trên Ấn Độ Dương mà không có bất kỳ lực lượng bảo vệ nào, nên dễ dàng trở thành mục tiêu cho tàu ngầm Mỹ.

Vị trí tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka. Đồ họa: Anadolu

Ít nhất 20 tàu hải quân Iran đã bị đánh chìm hoặc vô hiệu hóa trong cuộc chiến đang diễn ra, theo Lầu Năm Góc.

Mỹ và Israel hôm 28/2 phát động cuộc chiến nhắm vào giới lãnh đạo, kho tên lửa và chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời ám chỉ thay đổi chính phủ ở Tehran. Tuy nhiên, các mục tiêu cụ thể và thời hạn thực hiện chiến dịch liên tục thay đổi, cho thấy đây có thể là một cuộc xung đột không xác định thời hạn.

Hơn 1.000 người ở Iran, hơn 50 người ở Lebanon và khoảng chục người ở Israel đã thiệt mạng từ khi xung đột bùng phát. Liên Hợp Quốc cho biết chỉ trong hai ngày đầu tiên của cuộc chiến, 100.000 người đã phải rời khỏi thủ đô Tehran của Iran.

Huyền Lê (Theo AP, AFP)