Iran nghi bắt tàu dầu trên eo biển Hormuz

Quan chức Mỹ, công ty an ninh hàng hải Anh nói rằng Iran chặn bắt một tàu chở dầu xuất phát từ UAE khi nó đi qua Eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin quan chức Mỹ giấu tên ngày 14/11 cho biết tàu chở dầu Talara, treo cờ Quần đảo Marshall, đã bị lực lượng Iran chặn lại và ép chuyển hướng vào lãnh hải nước này. Con tàu khi đó đang di chuyển từ cảng Ajman thuộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Singapore.

Dữ liệu giám sát hàng không dân sự cho thấy một máy bay không người lái (UAV) trinh sát MQ-4C Triton của hải quân Mỹ đã quần thảo trên khu vực suốt nhiều giờ.

Tàu hàng Talara di chuyển trên biển vào năm 2023. Ảnh: MarineTraffic

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết đang theo dõi sát tình hình, nhấn mạnh tàu thương mại có quyền tự do đi lại ở khu vực.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), do hải quân Anh điều hành, cho biết tàu Talara "có thể đã bị lực lượng nhà nước" buộc chuyển hướng vào lãnh hải Iran. Hãng tư vấn an ninh hàng hải Ambrey, có trụ sở chính tại Anh, mô tả 3 tàu nhỏ đã áp sát Talara.

Công ty Columbia Shipmanagement tại Cyprus, đơn vị quản lý tàu Talara, cho hay đã mất liên lạc với con tàu đang chở lô hàng dầu khí có hàm lượng lưu huỳnh cao. Doanh nghiệp đã thông báo các cơ quan liên quan và phối hợp tìm cách nối lại liên lạc, khẳng định an toàn của thuyền viên là ưu tiên hàng đầu.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Vị trí eo biển Hormuz, UAE và Iran. Đồ họa: NASA

Iran từng nhiều lần bắt giữ tàu hàng qua lại Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz, với các lý do như đáp trả những vụ tàu của họ bị giữ trước đó, cáo buộc tàu xâm phạm lãnh hải hay vận chuyển dầu lậu. Lần gần nhất Iran bắt tàu hàng tại Eo biển Hormuz là hơn một năm trước.

Hormuz là eo biển hình chữ V ngược nằm giữa Iran, UAE và Oman, kết nối Vịnh Ba Tư ở phía bắc với Vịnh Oman, thông ra biển Arab. Eo biển dài 161 km, điểm hẹp nhất 33 km, luồng hàng hải theo mỗi hướng chỉ rộng khoảng 3 km.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy trong năm 2024, hơn 25% lượng dầu giao dịch bằng đường biển của thế giới và 20% sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng đi qua Eo biển Hormuz. Arab Saudi, Iran, UAE, Kuwait và Iraq là các nước xuất khẩu phần lớn sản lượng dầu theo tuyến đường này.

Thanh Danh (Theo AP, Times)