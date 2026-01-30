Iran nêu kịch bản tấn công tàu sân bay Mỹ

Iran cho rằng các tàu sân bay Mỹ "có những điểm yếu nghiêm trọng" và Tehran sẽ nhắm vào chúng trong trường hợp bị Washington tấn công.

Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, phát ngôn viên lục quân Iran, hôm 29/1 nói rằng phản ứng của Iran với bất kỳ hành động nào của Mỹ sẽ không bị giới hạn như hồi tháng 6/2025, khi máy bay và tên lửa của Washington tham gia cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran. Theo ông, đó sẽ là phản ứng mang tính quyết định, được "thực hiện ngay lập tức".

Ông Akraminia cho rằng các tàu sân bay Mỹ có "những điểm yếu nghiêm trọng" và nhiều căn cứ của Washington ở Vùng Vịnh "nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung Iran".

"Nếu người Mỹ mắc phải tính toán sai lầm như vậy, chắc chắn mọi thứ sẽ không diễn ra theo cách Tổng thống Donald Trump hình dung là tiến hành chiến dịch chớp nhoáng và hai giờ sau thông báo trên X rằng chiến dịch đã kết thúc", ông Akraminia nói.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại San Diego, bang California tháng 11/2025. Ảnh: Reuters

Phó tổng thống Iran Mohammad Reza Aref cùng ngày cho rằng nước này cần phải sẵn sàng cho tình trạng chiến tranh.

"Chiến lược của chúng tôi là không bao giờ khơi mào chiến tranh, nhưng nếu người khác gây chiến, chúng tôi sẽ tự vệ", ông nói, thêm rằng Iran "sẵn sàng" đàm phán với Mỹ nhưng "lần này chúng tôi muốn có sự đảm bảo".

Một quan chức ở Vùng Vịnh, nơi có các quốc gia mà Mỹ đặt căn cứ quân sự, nói rằng nỗi lo về cuộc tấn công của Washington nhằm vào Iran "rất rõ ràng".

"Động thái như vậy sẽ đẩy khu vực vào hỗn loạn, gây tổn hại cho nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà còn ở Mỹ và khiến giá dầu, khí đốt tăng vọt", quan chức này nói thêm.

Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến Trung Đông hồi đầu tuần, khi căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng. Tổng thống Trump ngày 27/1 tuyên bố Iran sắp hết thời gian để thương lượng một thỏa thuận công bằng và hợp lý về vấn đề hạt nhân, sau khi Tehran tuyên bố không đàm phán chừng nào còn bị đe dọa.

Liên minh châu Âu (EU) hôm 29/1 gia tăng áp lực với Tehran khi đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố vì cách phản ứng với các cuộc biểu tình vừa qua. Quân đội Iran lên án "hành động phi lý, vô trách nhiệm và đầy ác ý của EU", cáo buộc khối này "phục tùng" Mỹ và Israel.

Vị trí nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Đồ họa: IEJ Media

Các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran vẫn tiếp diễn. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Ankara hôm 29/1. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi đàm phán hạt nhân để "tránh cuộc khủng hoảng có thể gây hậu quả tàn khốc trong khu vực".

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã điện đàm để thảo luận về "những nỗ lực đang được thực hiện nhằm hạ nhiệt căng thẳng và thiết lập ổn định".

Huyền Lê (Theo AFP)