Iran kêu gọi người dân xuống đường ủng hộ tân Lãnh tụ Tối cao

Iran sẽ tổ chức các cuộc mít tinh trên toàn quốc để người dân tuyên thệ trung thành với Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Hội đồng Điều phối Tuyên truyền Hồi giáo Iran kêu gọi người dân "tập trung đồng loạt trên khắp cả nước" vào lúc 15h hôm nay (18h giờ Hà Nội) để tuyên thệ trung thành với tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Lãnh tụ Tối cao dự kiến được tổ chức tại quảng trường Enghelab ở trung tâm thủ đô Tehran lúc 18h (21h giờ Hà Nội).

Ảnh tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trên một màn hình ở Tehran ngày 9/3. Ảnh: Reuters

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Hội đồng Chuyên gia Iran chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai cố lãnh đạo Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo để lãnh đạo đất nước.

Sau khi tân Lãnh tụ Tối cao được công bố, đài truyền hình nhà nước Iran đã chuyển từ những bản tin về chiến sự và tang lễ sang các ca khúc cách mạng sôi động. Họ cũng đưa tin về sự ủng hộ dành cho tân Lãnh tụ Tối cao, xen kẽ cảnh đám đông ăn mừng tại các quảng trường công cộng ở nhiều thành phố.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố "sẵn sàng tuyệt đối tuân lệnh và hy sinh để thực hiện các mệnh lệnh thiêng liêng" của tân Lãnh tụ Tối cao. IRGC cũng ca ngợi ông Mojtaba Khamenei là "bình minh và giai đoạn mới cho cuộc cách mạng, cũng như sự lãnh đạo của Cộng hòa Hồi giáo".

Ông Mojtaba Khamenei được cho là có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với IRGC vì từng phục vụ trong hàng ngũ lực lượng này trong giai đoạn cuối chiến tranh Iran - Iraq (1980-1988).

Trong khi đó, một số người Iran phản đối chính phủ cho rằng lãnh đạo mới sẽ duy trì đường lối cứng rắn và gia tăng thái độ thù địch đối với Mỹ - Israel. "Đây là dấu hiệu cho thấy mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều", Alireza, kỹ sư ở Tehran, cho biết.

Iran kêu gọi người dân tuyên thệ trung thành với tân Lãnh tụ Tối cao Các giáo sĩ và tín đồ tuyên thệ trung thành với tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại Basra, Iraq ngày 9/3. Video: Reuters

Lãnh tụ Tối cao là vị trí có quyền lực chính trị và tôn giáo cao nhất của Iran, đồng thời nắm giữ quyền quyết định cuối cùng đối với các vấn đề quốc gia. Ông Ali Khamenei giữ cương vị này từ năm 1989 cho đến khi thiệt mạng trong đòn tập kích mở đầu chiến dịch của Mỹ - Israel hôm 28/2.

Ali Larijani, quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Iran, khẳng định kết quả bầu chọn tân Lãnh tụ Tối cao cho thấy "kẻ thù đã thất bại", đồng thời cảm ơn Hội đồng Chuyên gia đã tiến hành bỏ phiếu giữa chiến sự.

"Bất chấp những mưu đồ của kẻ thù nhằm ám sát cố lãnh đạo Ali Khamenei với hy vọng đẩy Iran vào bế tắc, ông Mojtaba Khamenei đã được bầu chọn theo quy trình hợp pháp", ông Larijani cho hay. Quan chức Iran thêm rằng tân Lãnh tụ Tối cao phải là "biểu tượng của sự đoàn kết", kêu gọi các phe phái chính trị gạt bỏ chia rẽ và ủng hộ ông Mojtaba.

Huyền Lê (Theo CNN, NY Times)