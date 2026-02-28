Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn

Iran đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm ngăn chặn "hành động gây hấn" của Mỹ và Israel.

"Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải triệu tập cuộc họp ngay lập tức và thực hiện các biện pháp khẩn cấp, hiệu quả nhằm chấm dứt hành động gây hấn chống lại Iran", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết hôm nay.

Theo ông Baghaei, lực lượng vũ trang Iran sẽ kiên quyết bảo vệ đất nước bằng toàn bộ khả năng. "Đây là cuộc chiến mà chúng tôi ở thế bị động. Iran sẽ tiến hành cuộc đấu tranh dân tộc nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình", ông nhấn mạnh.

Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran sáng 28/2. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi các nước trong khu vực ngăn Washington và Tel Aviv "lạm dụng lãnh thổ để tiến hành các hoạt động chống lại Tehran". Ông cũng điện đàm với đối tác tại Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Qatar, Kuwait, Bahrain và Iraq để thông báo về những diễn biến mới nhất.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là sự vi phạm trắng trợn nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và "tội ác chống lại hòa bình, an ninh quốc tế".

"Ông Trump đã biến chính sách 'Nước Mỹ trên hết' thành 'Israel trên hết' và đặt nước Mỹ xuống dưới cùng", Ngoại trưởng Iran viết trên mạng xã hội. Araghchi cũng chia sẻ lại bài đăng của ông Trump năm 2012, trong đó ông Trump chỉ trích việc tổng thống Barack Obama "tìm cách không kích Libya hoặc Iran khi tỷ lệ ủng hộ lao dốc".

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức chính trị cấp cao và tướng lĩnh. Nguồn thạo tin cho biết cuộc tấn công đã được Mỹ và Israel "lên kế hoạch chung trong nhiều tháng". Israel được cho là đang "dốc toàn lực" vào chiến dịch và Mỹ "cũng có chung quan điểm".

Lực lượng vũ trang Iran sau đó nhanh chóng mở chiến dịch đáp trả, gây thiệt hại ở Israel và căn cứ Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain. Giới chức Iran cũng xác nhận lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và Tổng thống Masoud Pezeshkian đều an toàn.

Lãnh đạo, quan chức nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về chiến dịch không kích của Mỹ - Israel nhằm vào Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, đặt tính mạng và an toàn của dân thường lên hàng đầu.

Huyền Lê (Theo Iranintl, AFP)