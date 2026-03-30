Iran hé lộ vũ khí đánh trúng 'máy bay mắt thần' Mỹ

Iran tuyên bố sử dụng UAV Shahed-136, có giá 20.000 USD, để phá hủy máy bay cảnh báo sớm E-3 trị giá hơn 500 triệu USD của Mỹ.

"Máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 không chỉ gây hư hại nghiêm trọng cho máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry đắt tiền của Mỹ, mà còn cả các phi cơ gần đó", trang Nour News dẫn thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết hôm 29/3.

Hãng thông tấn Fars News của Iran cùng ngày đăng video cho thấy một UAV Shahed-136 với phần đầu có hai biểu tượng với hình dáng giống radar cảnh giới AN/TPY-2 của Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) và radar hỏa lực AN/MPQ-53 thuộc tổ hợp phòng không Patriot. Một người sau đó dán thêm hình máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry vào bên cạnh.

Biểu tượng máy bay cảnh báo sớm được dán lên đầu UAV Shahed-136 trong video đăng ngày 29/3.

Fars News còn đăng ảnh phần đầu một UAV Shahed-136 có ghi danh sách mục tiêu mà loại phi cơ này từng đánh trúng, gồm radar AN/FPS-132, AN/TPY-2, AN/MPQ-65 và máy bay cảnh báo sớm E-3, cùng dòng chữ "Tiếp theo sẽ là gì?".

"Điểm va chạm nằm ngay vị trí đĩa radar trên lưng máy bay cho thấy đây là kết quả của đòn tập kích chính xác bằng UAV, vũ khí có độ chính xác cao hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo mà Iran thường sử dụng", biên tập viên Henry Bodkin của báo Telegraph nhận định.

Theo Bodkin, đòn tập kích còn thể hiện Iran đã nắm được thông tin tình báo chính xác về mục tiêu để tung đòn tấn công.

UAV Shahed-136 Iran với danh sách mục tiêu đã tập kích trong ảnh đăng ngày 29/3.

Wall Street Journal ngày 28/3 dẫn lời các quan chức Mỹ và Arab Saudi giấu tên cho biết máy bay E-3 Sentry nằm trong số phi cơ trúng đòn trong cuộc tập kích bằng tên lửa, UAV do Iran tiến hành nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi trước đó một ngày.

Hãng thông tấn AP nói rằng Iran đã triển khai 6 tên lửa đạn đạo và 29 UAV tự sát. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết ngoài chiếc E-3, đòn tấn công đã khiến 12 binh sĩ Mỹ bị thương và hàng loạt máy bay tiếp dầu bị hư hại.

Hình ảnh hiện trường và ảnh vệ tinh chụp căn cứ Prince Sultan được công bố sau đó cho thấy chiếc E-3 Sentry gần như đã bị phá hủy hoàn toàn.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, đến nay vẫn từ chối bình luận về cuộc tập kích.

E-3 Sentry được ví như "máy bay mắt thần" nhờ khả năng phát hiện phi cơ từ khoảng cách hàng trăm km. Đây là mẫu máy bay phát triển từ khung thân phi cơ chở khách Boeing 707, nổi bật với đĩa radar lớn trên lưng.

Không quân Mỹ từng sở hữu lượng lớn máy bay E-3, nhưng chỉ còn 16 chiếc trong biên chế trước khi xung đột bùng phát và không phải phi cơ nào cũng có thể cất cánh vào thời điểm bất kỳ. Tỷ lệ sẵn sàng làm nhiệm vụ trung bình của phi đội E-3 Mỹ trong năm tài chính 2024 là 55,68%, tức là chỉ có khoảng 8-9 máy bay đủ khả năng cất cánh khi có lệnh.

Ngoài thiệt hại về tài chính, với mỗi máy bay E-3G có giá ước tính hơn 500 triệu USD, giới chuyên gia đánh giá mất đi một chiếc Sentry, đặc biệt là một trong 6 phi cơ trực tiếp tham gia chiến dịch nhằm vào Iran, có nguy cơ làm suy giảm năng lực kiểm soát chiến trường của không quân Mỹ.

Phạm Giang (Theo Nour News, Fars News, Telegraph)