Xuất hiện ảnh 'máy bay mắt thần Mỹ hư hại' sau đòn đánh của Iran

Ảnh mới công bố cho thấy máy bay cảnh báo sớm E-3 Mỹ, có giá hơn 500 triệu USD, dường như bị phá hủy trong đòn tập kích của Iran.

Tài khoản Air Force Amn/Nco/Snco chuyên đăng tư liệu về không quân Mỹ hôm nay công bố loạt ảnh kèm mô tả "máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry bị hư hại ở căn cứ không quân Prince Sultan".

Trong ảnh, toàn bộ phần đuôi máy bay gần như bị phá hủy hoàn toàn, trong đó một khu vực đã bị cháy rụi. Đĩa radar trên lưng máy bay đổ sập và nằm bên cạnh phi cơ, chưa rõ mức độ thiệt hại của phần thân trước và cánh chính.

Hình ảnh được cho là chiếc E-3 Mỹ sau đòn tấn công của Iran hôm 26/3. Ảnh: Facebook/ Air Force Amn/Nco/Snco

Số hiệu "81-0005" và mã nhận diện "OK" trên cánh đuôi đứng cho thấy đây là chiếc E-3G thuộc biên chế Không đoàn Chỉ huy trên không số 552 của không quân Mỹ, đóng quân tại căn cứ Tinker thuộc bang Oklahoma.

OSINTdefender, tài khoản mạng xã hội chuyên theo dõi thông tin tình báo nguồn mở về chiến sự, chỉ ra rằng 81-0005 nằm trong số 6 máy bay E-3 Sentry được Mỹ bố trí tại căn cứ Prince Sultan những ngày gần đây, dựa trên tín hiệu định vị công khai hôm 20/3.

"Dựa trên số hiệu máy bay và các biển báo trong ảnh, dường như đây là một trong những chiếc E-3 đồn trú ở căn cứ tại Arab Saudi. Mức độ thiệt hại trong ảnh sẽ khiến phi cơ không còn khả năng sửa chữa", tạp chí quân sự Air & Space Forces của Mỹ cho hay.

"Mô tả chiếc E-3 'bị hư hại' rõ ràng là nói giảm nhẹ, về cơ bản nó đã bị phá hủy hoàn toàn", David Cenciotti, tổng biên tập chuyên trang hàng không quân sự Aviationist, nêu quan điểm.

Chiếc E-3G bị hư hại trong ảnh công bố ngày 29/3. Ảnh: Facebook/ Air Force Amn/Nco/Snco

Wall Street Journal ngày 28/3 dẫn lời các quan chức Mỹ và Arab Saudi giấu tên cho biết máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry nằm trong số phi cơ trúng đòn trong cuộc tập kích bằng tên lửa, phi cơ không người lái (UAV) do Iran tiến hành nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan trước đó một ngày.

Mức độ hư hại cụ thể của chiếc E-3 khi đó chưa được tiết lộ. Mỗi máy bay Sentry hiện nay có giá ước tính 500 triệu USD, sau khi trải qua nhiều đợt nâng cấp và hiện đại hóa.

Hãng thông tấn AP và Reuters trước đó dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết đòn tấn công của Iran đã khiến "12 binh sĩ Mỹ bị thương và loạt máy bay tiếp dầu bị hư hại". OSINTdefender cũng đăng ảnh vệ tinh được cho là chụp căn cứ Prince Sultan sau cuộc tấn công, cho thấy dấu vết cháy lớn tại bãi đỗ máy bay.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa lên tiếng về thông tin và hình ảnh liên quan đến cuộc tấn công.

Binh sĩ Mỹ kiểm tra xác máy bay trong ảnh công bố ngày 29/3. Ảnh: Facebook/ Air Force Amn/Nco/Snco

E-3 Sentry được ví như "máy bay mắt thần" nhờ khả năng phát hiện phi cơ từ khoảng cách hàng trăm km. Đây là mẫu máy bay phát triển từ khung thân phi cơ chở khách Boeing 707, nổi bật với đĩa radar lớn trên lưng. Không quân Mỹ từng sở hữu lượng lớn máy bay E-3, nhưng hiện chỉ còn 16 chiếc trong biên chế.

Ngoài ra, không phải tất cả máy bay E-3 Mỹ đều sẵn sàng làm nhiệm vụ vào thời điểm bất kỳ. Tỷ lệ sẵn sàng làm nhiệm vụ trung bình của phi đội E-3 Mỹ trong năm tài chính 2024 là 55,68%, tức là chỉ có khoảng 8-9 máy bay đủ khả năng cất cánh ngay khi có lệnh.

Hình ảnh nguồn mở và dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy Mỹ đã triển khai 6 chiếc E-3, tương đương 37,5% phi đội Sentry trong biên chế không quân, đến căn cứ Prince Sultan trước khi xung đột bùng phát.

