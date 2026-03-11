Iran dọa tấn công ngân hàng, hãng công nghệ Mỹ tại Trung Đông

Quân đội Iran tuyên bố sẽ nhắm vào những mục tiêu kinh tế của Mỹ - Israel và văn phòng các ông lớn công nghệ Mỹ trong khu vực.

"Kẻ thù đã cho ta lý do để tự do nhắm mục tiêu vào các trung tâm kinh tế và ngân hàng liên quan Mỹ và Israel", đài truyền hình nhà nước Iran ngày 11/3 phát sóng tuyên bố của phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya.

Cơ quan này cũng kêu gọi người dân trong khu vực tránh tới gần các ngân hàng trong phạm vi 1 km. Động thái của quân đội Iran dường như để đáp trả lại cuộc tấn công trước đó. Truyền thông Iran đưa tin cuộc tập kích của Mỹ - Israel đã nhắm vào một ngân hàng ở Tehran đêm 10/3, khiến một số nhân viên thiệt mạng.

Hãng tin Tasnim liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) liệt kê một danh sách "mục tiêu mới" là các văn phòng và cơ sở hạ tầng của nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ tại Israel và Vùng Vịnh như Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia và Oracle. Iran nói các trung tâm bị đưa vào danh sách vì công nghệ của họ "được ứng dụng vào các hoạt động quân sự".

"Khi phạm vi của cuộc chiến khu vực mở rộng sang chiến tranh hạ tầng, danh sách mục tiêu chính đáng của Iran cũng sẽ mở rộng theo", hãng tin Tasnim viết.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran duyệt binh ở Tehran hồi tháng 1/2025. Ảnh: Reuters

Trong tuần qua, UAV của Iran được cho là đã tấn công một trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) ở Bahrain và nhắm mục tiêu vào hai cơ sở AWS khác ở UAE, gây ra hỏa hoạn, gián đoạn dịch vụ và ngừng hoạt động khẩn cấp. Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc tấn công "nhằm mục đích vạch trần vai trò của các trung tâm này trong việc hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel".

Văn phòng truyền thông chính quyền Dubai cùng ngày cho biết ít nhất 4 người bị thương sau khi hai máy bay không người lái (UAV) rơi xuống khu vực gần sân bay thành phố. Hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của sân bay.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực. Giao tranh đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Al Jazeera, Yahoo News)