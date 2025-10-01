Iran dọa 'gỡ rào' tầm bắn cho tên lửa

Tướng Iran tuyên bố nước này có thể tăng tầm bắn tên lửa "lên mức cần thiết", dường như ám chỉ gỡ bỏ giới hạn tự đặt là 2.000 km.

"Với tài nguyên hiện có, chúng ta đã sẵn sàng 100%, song sẽ không khơi mào chiến sự. Bất kỳ ai xâm lược Iran sẽ phải đối mặt với sự đáp trả quyết liệt. Tên lửa của chúng ta sẽ đạt đến tầm bắn cần thiết", tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, cho biết trong cuộc phỏng vấn công bố hôm nay.

Bộ tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya là cơ quan chỉ huy tác chiến thống nhất, nằm dưới quyền điều hành trực tiếp của Bộ tổng tham mưu quân đội Iran. Bộ tư lệnh này có nhiệm vụ lên kế hoạch và điều phối mọi hoạt động hiệp đồng của lực lượng vũ trang Iran.

Phát biểu được cho là dấu hiệu ám chỉ khả năng Tehran "gỡ rào" về tầm bắn tên lửa. Nước này lâu nay tự áp đặt chính sách không phát triển và sản xuất tên lửa có tầm bắn trên 2.000 km, cho rằng khoảng cách này là đủ để vươn tới lãnh thổ Israel và bảo đảm năng lực răn đe nhằm bảo vệ đất nước.

Loạt tên lửa trong triển lãm về thành tựu quốc phòng của Iran ở Tehran hồi năm 2023. Ảnh: Reuters

Ông Asadi nhấn mạnh uy lực và tầm bay của kho tên lửa Iran khiến Israel không thể kéo dài xung đột hồi tháng 6. Tuy nhiên, tiêm kích Israel cũng tập kích các bệ phóng tên lửa triển khai ở miền tây Iran, buộc Tehran huy động những đơn vị đóng quân ở miền đông và đòi hỏi những quả đạn có tầm bắn xa hơn.

Phản hồi trước thông tin Mỹ và châu Âu kêu gọi Iran hạn chế chương trình tên lửa nội địa, tướng Asadi cho rằng các quốc gia này "đã sai lầm" khi đưa ra những tuyên bố như vậy.

Giới chức Iran trước đó cho biết đề nghị trên là một trong những lý do khiến các bên chưa đạt được thỏa thuận hạt nhân. Phương Tây lo ngại Tehran có thể chế tạo được đầu đạn nguyên tử nhờ chương trình làm giàu uranium và đang phát triển tên lửa đạn đạo mang đầu đạn này, điều mà Iran luôn bác bỏ.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định trước khi xung đột bùng phát, Iran đã dự trữ khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo, trong đó gần 2/3 đạt tầm bắn trên 1.600 km và đủ sức vươn tới mọi mục tiêu ở lãnh thổ Israel. Xa nhất là các dòng Khorramshar, Ghadr và Sejjil, đều có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 2.000 km.

Trong 12 ngày giao tranh, Iran đã phóng tổng cộng khoảng 550 tên lửa và 1.000 máy bay không người lái (UAV) tự sát vào lãnh thổ Israel. Tel Aviv tuyên bố phần lớn tên lửa bị đánh chặn, song 36 quả đạn đã rơi xuống khu vực đông dân cư, khiến 28 người thiệt mạng.

Tầm bắn của một số tên lửa Iran. Đồ họa: Reuters

Nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học bang Oregon của Mỹ, những người chuyên xác định thiệt hại trong chiến sự dựa trên dữ liệu nguồn mở, hồi tháng 7 công bố phân tích cho thấy 6 tên lửa đạn đạo Iran nhiều khả năng đã đánh trúng 5 căn cứ quân sự của Israel trong xung đột.

Tờ Telegraph của Anh cho biết 6 tên lửa này không nằm trong số 36 quả đạn mà quân đội Israel thừa nhận để lọt. Các mục tiêu trúng đòn nằm ở miền bắc, trung và nam của Israel, trong đó có căn cứ không quân trọng yếu Tel Nof, một trung tâm tình báo và một cơ sở hậu cần.

Kết quả phân tích cũng cho thấy tỷ lệ tên lửa Iran vượt qua lưới phòng không Israel tăng đều trong 8 ngày đầu xung đột. Nguyên nhân được do quân đội Israel cạn dần tên lửa phòng không, Iran cải thiện chiến thuật tập kích và chuyển sang sử dụng các vũ khí hiện đại hơn.

Phạm Giang (Theo Far News, Reuters)