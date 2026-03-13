Iran dọa 'đốt cháy toàn bộ hạ tầng dầu khí' ở Trung Đông

Vệ binh Iran tuyên bố sẽ gây thiệt hại nặng cho ngành công nghiệp dầu khí ở Trung Đông nếu hạ tầng năng lượng nước này bị tấn công.

"Chúng tôi cảnh báo chính phủ quốc gia gây hấn cùng các đồng minh của họ rằng một cuộc tấn công nhỏ nhất nhằm vào hạ tầng năng lượng, bến cảng Iran sẽ lập tức dẫn đến đòn đáp trả mạnh mẽ và tàn khốc", Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hôm 12/3.

Theo IRGC, toàn bộ hạ tầng dầu mỏ, khí đốt mang lại lợi ích cho Mỹ và đồng minh "sẽ bị đốt cháy và phá hủy" nếu trường hợp này xảy ra.

"Bắt đầu một cuộc chiến thì dễ, nhưng không thể giành chiến thắng chỉ bằng vài bài đăng trên mạng xã hội. Chúng tôi sẽ không lùi bước cho đến khi khiến các vị phải hối hận vì sai lầm nghiêm trọng này", Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani cùng ngày viết trên trang cá nhân.

Khói bốc lên tại khu bể chứa nhiên liệu ở Muharraq, Bahrain sau đòn tập kích hôm 12/3. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Majid Takht-Ravanchi tuyên bố Iran chỉ hành động để "tự vệ" và muốn đảm bảo rằng nước này sẽ không bị gây hấn một lần nữa. Ông cũng xác nhận Tehran đã được một số quốc gia thân thiện tiếp cận để làm trung gian hòa giải cho xung đột, song không nêu tên cụ thể.

"Chúng tôi nói với họ cùng một điều là Iran muốn lệnh ngừng bắn phải là một phần của công thức tổng thể nhằm chấm dứt cuộc chiến", Thứ trưởng Takht-Ravanchi cho hay.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trước đó đưa ra thông điệp đầu tiên sau khi nhậm chức, khẳng định Tehran sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz để gây sức ép với Washington.

Eo biển Hormuz là yết hầu quan trọng trong dòng chảy năng lượng tàu cầu, với khoảng 20% lượng dầu thô và khí hóa lỏng được vận chuyển qua đây.

Iran đang liên tục nhắm mục tiêu tàu hàng quốc tế ở eo biển bằng tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời tập kích hạ tầng trọng yếu tại các nước Vùng Vịnh như cơ sở dầu khí, nhằm đáp trả chiến dịch do Mỹ - Israel phát động từ hôm 28/2. Lãnh thổ Israel và các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ tại khu vực cũng là mục tiêu mà Iran nhắm tới.

Các mục tiêu bị tập kích ở Trung Đông. Bấm vào ảnh để xem chi tiết

Bộ Nội vụ Bahrain ngày 12/3 cho biết cơ sở dầu mỏ ở tỉnh Muharraq, miền bắc nước này, đã trúng loạt tên lửa phóng từ Iran, cáo buộc đây là "hành động gây hấn trắng trợn".

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo xung đột tại Trung Đông có thể gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp dầu mỏ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đánh bại Iran là điều quan trọng hơn giá dầu thô.

Phạm Giang (Theo AFP, CNN, IRIB)