Iran dọa chặn mọi tàu liên quan các 'cảng thù địch'

Vệ binh Iran tuyên bố sẽ chặn mọi tàu đến và đi từ các cảng có liên quan Mỹ và Israel "trên mọi hành trình, qua bất kỳ hành lang nào".

"Sáng nay, sau những lời dối trá của Tổng thống Mỹ rằng eo biển Hormuz mở cửa, ba tàu container của ba quốc gia khác nhau đã phải quay đầu khi bị hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo", IRGC cho biết trên trang tin của lực lượng Sepah News.

IRGC thêm rằng eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và mọi hoạt động quá cảnh qua tuyến đường thủy này sẽ đối mặt với "các biện pháp cứng rắn".

"Việc di chuyển của mọi tàu thuyền có liên quan đến cảng thuộc các đồng minh và lực lượng ủng hộ Mỹ - Israel tới bất kỳ điểm đến nào, qua bất kỳ hành lang nào, đều bị cấm", IRGC tuyên bố, nhưng không nêu cụ thể.

Một tàu hàng đi qua vịnh Arab, hướng về phía eo Hormuz ngày 22/3. Ảnh: AP

Nền tảng dữ liệu hàng hải Kpler cho biết họ xác định được hai tàu container của công ty hàng hải Trung Quốc Cosco đã tìm cách đi qua eo biển Hormuz và phải quay đầu. Hai tàu này mắc kẹt tại vùng Vịnh từ khi chiến sự giữa Mỹ, Israel với Iran bùng phát ngày 28/2.

"Đây là lần đầu tiên một hãng vận tải lớn thử làm như vậy trong bối cảnh xung đột", Rebecca Gerdes, nhà phân tích dữ liệu tại Kpler, cho biết.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Iran phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, ngay từ đầu chiến sự để đáp trả Mỹ và Israel.

Thông tin từ cơ sở dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence cho thấy trước chiến sự, mỗi ngày có khoảng 100 tàu đi qua eo biển Hormuz. Trong gần một tháng qua, chưa đầy 10 tàu đi qua eo biển một ngày, trong khi hàng nghìn tàu chấp nhận nằm im do lo sợ nguy cơ bị tấn công.

Iran sau đó thông báo "tàu không thù địch" có thể đi qua Hormuz nếu họ phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố. Các tàu có liên hệ với Mỹ và Israel, cũng như những bên khác tham gia vào cuộc xung đột, không được tự do đi lại qua tuyến đường thủy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố "đang đối thoại với những người phù hợp và họ rất muốn đạt được thỏa thuận" ở phía Iran. Ngày 26/3, ông nói Iran đã cho phép 10 tàu chở dầu qua eo biển Hormuz "để làm quà" thể hiện Tehran nghiêm túc trong đàm phán hướng đến chấm dứt chiến sự. Giới chức Iran bác bỏ thông tin đàm phán với Mỹ.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)