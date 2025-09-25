Iran đăng video 'xâm nhập trái tim chương trình hạt nhân Israel'

Iran công bố video đặc vụ nước này "bên trong cơ sở Dimona", địa điểm được ví như trái tim của chương trình vũ khí hạt nhân Israel.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 24/9 công bố hình ảnh những tài liệu mà Tehran tuyên bố là "liên quan đến chương trình hạt nhân của Tel Aviv", trong đó có bản sao hộ chiếu của các nhà khoa học, cũng như thông tin vị trí hàng loạt cơ sở quân sự Israel.

Truyền thông Iran còn đăng video được cho là do đặc vụ nước này quay bên trong Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev, còn gọi là cơ sở hạt nhân Dimona, ở miền nam Israel.

Cơ sở hạt nhân Dimona nằm ở sa mạc Negev, cách thành phố Dimona khoảng 13 km về phía đông nam. Tel Aviv mô tả đây là cơ sở nghiên cứu khoa học, nhưng nhiều chuyên gia tin rằng nó thực chất là "trái tim trong chương trình vũ khí hạt nhân của Israel".

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), có trụ sở tại Thụy Điển, ước tính Israel hiện có ít nhất 90 đầu đạn hạt nhân, song nước này không xác nhận hay phủ nhận khả năng sở hữu vũ khí nguyên tử.

Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib cho biết Iran đã sử dụng những thông tin thu được để tập kích các địa điểm nhạy cảm ở Israel trong xung đột giữa hai nước hồi tháng 6. "Trong khuôn khổ chiến dịch tinh vi, một nhóm thuộc đơn vị đặc biệt thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã xâm nhập thành công vào một trong những cơ sở bí mật tại Israel", ông cho hay.

Video còn có những bức ảnh riêng tư của Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. Iran cáo buộc Israel thu thập những bức ảnh này khi theo dõi ông Grossi.

Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin.

Iran từng tuyên bố thu thập được hàng nghìn tài liệu mật, trong đó có thông tin chi tiết về các cơ sở quân sự và hạt nhân Israel, trước khi giao tranh bùng phát hồi tháng 6.

Sau xung đột 12 ngày với Israel, giới lãnh đạo Iran công khai chỉ trích Tổng giám đốc Grossi và IAEA, cáo buộc cơ quan này "đồng lõa với Tel Aviv". Iran cũng bày tỏ tức giận với IAEA vì không lên án những cuộc tấn công do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân nước này.

Thông tin được công bố giữa lúc căng thẳng giữa Tehran và phương Tây đang gia tăng.

Anh, Pháp, Đức cuối tháng 8 khởi động quy trình kéo dài 30 ngày để tái áp đặt biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc lên Iran, với lý do Tehran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc hồi năm 2015, trong đó có cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân.

