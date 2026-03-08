Iran đã bầu được tân Lãnh tụ Tối cao

Truyền thông Iran đưa tin Hội đồng Chuyên gia đã đạt quyết định về người kế nhiệm ông Ali Khamenei, song chưa công bố danh tính.

Ahmad Alamolhoda, thành viên Hội đồng Chuyên gia, cơ quan có thẩm quyền lựa chọn Lãnh tụ Tối cao Iran, hôm nay thông báo cuộc bỏ phiếu để chọn người kế nhiệm giáo chủ Ali Khamenei đã hoàn tất. Hãng thông tấn Mehr cho biết ban thư ký hội đồng sẽ công bố danh tính lãnh đạo trong thời gian tới.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Mohsen Heydari, đại diện tỉnh Khuzestan trong Hội đồng Chuyên gia, cho biết "ứng viên phù hợp nhất, nhận phê chuẩn từ đa số thành viên hội đồng, đã được xác định". Ông nói rằng người này từng đuợc Mỹ nhắc tên, song không tiết lộ cụ thể danh tính.

Mohammad Mehdi Mirbagheri, thành viên Hội đồng Chuyên gia, cũng xác nhận rằng cơ quan này đã đạt được "ý kiến phản ánh quan điểm của đa số".

Hội đồng Chuyên gia Iran họp tại Tehran ngày 14/9/2010. Ảnh: Reuters

Lãnh tụ Tối cao là vị trí có quyền lực chính trị và tôn giáo cao nhất của Iran, đồng thời nắm giữ quyền quyết định cuối cùng đối với các vấn đề quốc gia. Ông Ali Khamenei giữ cương vị này từ năm 1989 cho đến khi thiệt mạng trong đòn tập kích mở đầu chiến dịch của Mỹ - Israel hôm 28/2.

Một nguồn tin cho rằng Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai ông Ali Khamenei, có thể sẽ trở thành tân Lãnh tụ Tối cao Iran. Mojtaba Khamenei có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở Iran, cũng như liên hệ chặt chẽ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng dân quân tình nguyện Basij.

Tuy nhiên, chuyển giao quyền lực kiểu "cha truyền con nối" vốn không được giới giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite ở Iran ủng hộ. Một rào cản khác là Mojtaba Khamenei không phải giáo sĩ cấp cao, cũng chưa từng đảm nhận vai trò nào trong chính quyền.

Tài khoản tiếng Ba Tư của quân đội Israel trên mạng xã hội X hôm nay cảnh báo sẽ "nhắm mục tiêu" vào các thành viên tham gia quá trình lựa chọn Lãnh tụ Tối cao Iran, đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ "người kế nhiệm và bất kỳ ai tìm cách bổ nhiệm người đó".

Luật pháp Iran quy định quá trình bầu chọn tân Lãnh tụ Tối cao phải diễn ra "sớm nhất có thể" bởi Hội đồng Chuyên gia, ủy ban gồm 88 thành viên. Đây là các giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite, được người dân Iran bầu chọn sau mỗi 8 năm và phải do Hội đồng Giám hộ phê duyệt tư cách ứng cử.

Hội đồng Chuyên gia cũng là cơ quan có thể phế truất Lãnh tụ Tối cao Iran, nhưng chuyện này chưa từng xảy ra.

Thanh Danh (Theo ISNA, AFP, Times of Israel)