Iran cho phép 20 tàu Pakistan qua eo biển Hormuz

Pakistan thông báo 20 tàu của nước này đã được Iran cho phép đi qua eo biển Hormuz, mô tả động thái là "điềm báo về hòa bình".

"Tôi rất vui mừng được chia sẻ thông tin tuyệt vời rằng chính phủ Iran đã cho phép thêm 20 tàu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, với tần suất 2 tàu mỗi ngày", Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 28/3.

Ông Dar nhấn mạnh đây là "cử chỉ đáng hoan nghênh và mang tính xây dựng" từ phía Iran. "Đó là điềm báo về hòa bình và sẽ giúp mang lại sự ổn định cho khu vực", Ngoại trưởng Pakistan cho hay.

Tàu chở dầu và tàu hàng ở eo biển Hormuz hôm 11/3. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Pakistan đã gắn thẻ hàng loạt quan chức Mỹ gồm Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff, cùng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong bài viết. Giới quan sát cho rằng động thái này cho thấy Islamabad không chỉ xem thỏa thuận này là hiệp ước vận tải song phương giữa Iran và Pakistan.

"Đối thoại, ngoại giao và các biện pháp xây dựng lòng tin như vậy là con đường duy nhất phía trước", ông Dar viết.

Pakistan dự kiến chủ trì hội nghị 4 bên giữa ngoại trưởng các nước Pakistan, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập tại thủ đô Islamabad trong ngày 29-30/3 để bàn về nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột Trung Đông.

Eo biển Hormuz đang là tiêu điểm trong xung đột bùng phát giữa Mỹ - Israel với Iran từ ngày 28/2. Tuyến đường biển vận chuyển 20% nguồn cung dầu của thế giới đã bị Iran phong tỏa để đáp trả đối phương, khi chiến sự giữa các bên ngày càng leo thang.

Iran thông báo "tàu không thù địch" có thể đi qua Hormuz nếu họ phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố. Các tàu có liên hệ với Mỹ và Israel, cũng như những bên khác tham gia vào xung đột, không được tự do đi lại qua tuyến đường thủy.

Lộ trình di chuyển của tàu dầu Pakistan qua eo biển Hormuz hôm 15/3. Đồ họa: BBC

Giới chức Iran ngày 26/3 thông báo cho phép một số quốc gia thân thiện như Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Trung Quốc và Nga sử dụng eo biển Hormuz.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã biến eo biển thành trạm kiểm soát. Các tàu muốn đi qua phải nộp thông tin chi tiết hàng hóa, danh sách thủy thủ đoàn và điểm đến cho các trung gian được IRGC cấp phép, sau đó nhận mã thông hành và được hộ tống.

Ít nhất hai tàu đã trả tiền để nhận đặc quyền này, được cho là 2 triệu USD mỗi lần vượt eo biển Hormuz và thanh toán bằng nhân dân tệ. Quốc hội Iran đang tìm cách hợp pháp hóa thỏa thuận để biến nó thành nguồn thu tiềm năng.

Thanh Tâm (Theo Al Jazeera, TRT World)