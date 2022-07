Iran cảnh báo khiến Mỹ 'hối tiếc'

Tổng thống Iran cảnh báo mọi "sai lầm" của Mỹ cùng đồng minh tại Trung Đông sẽ đối mặt sự đáp trả mạnh mẽ từ Tehran.

"Thật không may, một số quốc gia trong khu vực đang đưa tình trạng mất an ninh cùng chủ nghĩa khủng bố từ phương Tây và Mỹ đến khu vực này", Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu trong chuyến thăm thành phố miền tây Kermanshah ngày 14/7. "Iran không chấp nhận tình trạng mất an ninh và khủng hoảng tại khu vực. Mọi sai lầm của họ sẽ bị đáp trả bằng phản ứng mạnh mẽ, khiến họ phải hối tiếc".

Tuyên bố của ông Raisi được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến thăm Trung Đông dài 4 ngày, dừng chân tại Israel và Arab Saudi, đều là địch thủ của Iran.

Đây là chuyến thăm Trung Đông đầu tiên của ông chủ Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức năm 2021, được cho là nhằm ứng phó ảnh hưởng của Iran.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 26/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid ngày 14/7 đã ký cam kết chung về vấn đề hạt nhân Iran. "Chúng tôi sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông chủ Nhà Trắng trả lời báo giới sau lễ ký.

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel 12 TV của Israel, Tổng thống Biden để ngỏ cho "giải pháp cuối cùng" là dùng vũ lực nhằm vào Iran, động thái được cho là đáp lại lời kêu gọi của Israel về một "sự răn đe quân sự đáng tin cậy" từ các cường quốc.

Mỹ và Israel từ lâu đã bày tỏ quan ngại về năng lực hạt nhân của Iran. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ nhằm mục đích hòa bình, chưa bao giờ có tham vọng sở hữu vũ khí nguyên tử.

Iran năm 2015 đạt thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) với 6 cường quốc, gồm Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức. Theo thỏa thuận, Tehran hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lại việc được dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt.

Cựu tổng thống Donald Trump năm 2018 đơn phương rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc với Iran, Tehran cũng từ bỏ cam kết trong thỏa thuận để đáp trả. Tổng thống Biden mô tả quyết định của người tiền nhiệm là "sai lầm lớn". Washington đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các đồng minh Trung Đông về việc vạch ra một kế hoạch hiệu quả để kiềm chế tham vọng hạt nhân Iran, do hy vọng hồi sinh JCPOA ngày càng mờ nhạt.

Như Tâm (Theo Xinhua, Reuters)