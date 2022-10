iPhone tám năm tuổi mới vào danh sách 'lỗi thời'

iPhone 6, ra mắt năm 2014, vừa được Apple đưa vào danh sách "sản phẩm cổ điển" và ngừng hỗ trợ mọi dịch vụ về phần cứng.

Apple vừa cập nhật danh sách các thiết bị cổ điển của mình, trong đó iPhone 6 là sản phẩm tiếp theo được bổ sung, cùng với iPod nano7 và iPod touch thế hệ thứ năm. Từ nay, người dùng những sản phẩm trên sẽ không còn nhận được các hỗ trợ về mặt phần cứng từ hãng. Các bên cung cấp dịch vụ sửa chữa cũng không thể đặt hàng linh kiện thay thế từ Apple.

iPhone 6. Ảnh: Tuấn Hưng

Trước khi được đưa vào danh sách cổ điển, iPhone 6 là một trong những thiết bị lâu đời nhất vẫn được hãng hỗ trợ. Máy ra đời năm 2014, cùng thời iPhone 6 Plus. Trong khi đó, iPhone 6 Plus và hai mẫu máy đời sau là iPhone 6s và iPhone 6s Plus bản 32 GB đã có tên trong danh sách này trước đó.

Thông thường, "sản phẩm cổ điển" của Apple chứa các thiết bị đã ngừng phân phối từ 5 đến 7 năm. Còn iPhone 6 vẫn được sản xuất và được hỗ trợ thời gian dài sau ngày ra mắt.

Năm 2015, sau khi iPhone 6s ra đời, iPhone 6 vẫn được duy trì dưới dạng thiết bị giá rẻ, trước khi ngừng sản xuất năm 2016. Tuy nhiên đến 2017, Apple lại hồi sinh sản phẩm để phân phối ở một số thị trường, trong đó có Việt Nam, và bán đến tháng 8/2018.

Khi ra mắt, iPhone 6 được đánh giá cao vì màn hình 4,7 inch, lớn hơn nhiều so với iPhone 5s trước đó. Đây cũng là thiết bị đầu tiên được trang bị chip A8 cùng tính năng thanh toán Apple Pay. Tuy nhiên, máy cũng bị phàn nàn về tình trạng tróc sơn, vỏ máy dễ bị bẻ cong.

Sau 8 năm ra mắt, iPhone 6 vẫn được hỗ trợ phần mềm, với bản cập nhật mới nhất là iOS 12.5.6 được phát hành hồi tháng 9.

Lưu Quý