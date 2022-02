iPhone 6 Plus vào danh sách máy lỗi thời

iPhone 6 Plus được Apple đưa vào danh sách thiết bị cổ điển, ngừng hỗ trợ mọi dịch vụ liên quan đến phần cứng.

Danh sách "Sản phẩm cổ điển" của Apple chứa các thiết bị đã được hãng ngừng phân phối từ 5 đến 7 năm. Trong bản cập nhật mới, ba thiết bị được bổ sung là Phone 6 Plus, iPad 4 2014 và Mac Mini 2012.

Người dùng những sản phẩm trên không còn nhận được các hỗ trợ về mặt phần cứng từ hãng. Các bên cung cấp dịch vụ sửa chữa cũng không thể đặt hàng linh kiện để thay thế từ Apple. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là máy tính MacBook sẽ được tiếp tục hỗ trợ về pin nếu có gia hạn sửa chữa bổ sung.

Chiếc iPhone 6 Plus đầu tiên về Việt Nam vào tháng 9/2014. Ảnh: Huy Đức

iPhone 6 Plus được giới thiệu năm 2014 và bị ngừng sản xuất năm 2016. Cùng ra mắt với 6 Plus còn có iPhone 6, nhưng thiết bị này vẫn được duy trì sản xuất đến 2017 nhằm cung cấp cho người dùng lựa chọn mua điện thoại giá rẻ. Với chính sách của Apple, iPhone 6 có thể được đưa vào danh sách lỗi thời trong 1-2 năm tới.

Trước khi ngừng hỗ trợ phần cứng, iPhone 6 Plus đã bị ngừng hỗ trợ về phần mềm. Bản cập nhật hệ điều hành gần nhất là iOS 12.5.5, được tung ra vào năm 2019.

Với động thái của Apple, vòng đời của iPhone 6 Plus được coi như chấm dứt hoàn toàn. Thiết bị sử dụng chip A8 và có màn hình 5,5 inch. Sản phẩm cũng đánh dấu lần đầu Apple tung ra iPhone với màn hình trên 5 inch và cho phép người dùng có hai lựa chọn kích thước, đồng thời là thiết bị đầu tiên có Apple Pay. Khi đó, iPhone 6 Plus được đánh giá cao nhờ màn hình lớn, pin "trâu". Tuy nhiên thiết bị cũng bị phàn nàn về lỗi "bendgate" do kết cấu yếu khiến máy dễ bị bẻ cong.

Mở hộp iPhone 6 Plus đầu tiên về Việt Nam năm 2014.

Lưu Quý