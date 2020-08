iPhone 7 Plus bán chạy hơn iPhone 11

Doanh số iPhone 7 Plus cao nhất trong số smartphone của Apple bán chính hãng tại Việt Nam quý II vừa qua.

Thống kê tại hệ thống FPT Shop, iPhone 7 Plus là mẫu iPhone bán chạy nhất trong quý II, sau đó mới đến các sản phẩm đời mới hơn, như iPhone 11, 11 Pro Max, 8 Plus. Điện thoại 4 năm tuổi này của Apple cũng nằm trong top smartphone bán chạy tại hệ thống, cạnh tranh với nhiều mẫu Android giá rẻ.

Tại Thế Giới Di Động, iPhone 7 Plus và 11 Pro Max cũng lần lượt đứng thứ 6 và 7 trong danh sách smartphone bán chạy nhất quý II. Nếu chỉ so sánh với các điện thoại của Apple, 7 Plus là mẫu iPhone có doanh số cao nhất.

Top 5 iPhone bán chạy tại hai hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam:

Thứ tự Thế Giới Di Động FPT Shop 1 iPhone 7 Plus iPhone 7 Plus 2 iPhone 11 Pro Max iPhone 11 3 iPhone 11 iPhone 11 Pro Max 4 iPhone 8 Plus iPhone 8 Plus 5 iPhone 11 Pro iPhone XR

Trong khi iPhone 11 bán chạy nhất tại nhiều thị trường, như Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, theo số liệu từ Counterpoint, tại Việt Nam, người dùng vẫn chuộng iPhone 7 Plus.

iPhone 7 Plus.

Theo nhiều nhà bán lẻ, iPhone 7 Plus bán chạy trở lại là do sản phẩm được nhiều đại lý giảm giá. Trước tháng 4, iPhone 7 Plus 32 GB có giá 11 - 12 triệu đồng, nhưng từ cuối tháng 4 tới nay, sản phẩm được bán với giá 9 triệu đồng, cạnh tranh trực tiếp với các điện thoại Android tầm trung.

iPhone 7 Plus đang nhận được các ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng giá 9 triệu đồng vẫn cao đối với một chiếc máy đã ra mắt từ lâu, thiết kế kiểu cũ, viền dày, không có FaceID, thiếu camera góc rộng. Tuy nhiên, một bộ phận người dùng vẫn đánh giá cao 7 Plus bởi giá dễ tiếp cận, màn hình lớn, camera kép hỗ trợ chụp ảnh chân dung, đặc biệt vẫn có thể nâng cấp lên iOS mới nhất và chạy mượt mà.

Thời gian tới, iPhone 7 Plus có thể được thay thế bằng các mẫu iPhone mới hơn. Đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết, khi bán hết số lượng sản phẩm trong kho, họ "sẽ không nhập thêm iPhone 7 Plus do Apple đã ngừng sản xuất mẫu máy này". Sản phẩm thay thế dự kiến sẽ là iPhone SE 2020 ra mắt hồi tháng 4 vừa qua.

Lưu Quý