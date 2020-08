Nhiều mẫu iPhone sắp ngừng bán ở Việt Nam

iPhone XS/XS Max, 8 Plus, iPhone 7 hết hàng tại nhiều nhà bán lẻ và chưa có lịch cung ứng thêm từ Apple.

Trên website của Thế Giới Di Động, mọi phiên bản của iPhone XS Max đều ở trạng thái "ngừng kinh doanh". Mẫu iPhone ra mắt năm 2018 duy nhất còn hàng là XS 64GB, nhưng số lượng có hạn. iPhone XR đã ngừng bán tại hệ thống này từ đầu năm, iPhone XS bản 256 GB cũng ở trạng thái không còn hàng.

Tại FPTShop, iPhone XS/XS Max cũng hết hàng. Sản phẩm duy nhất còn là iPhone XS Max 256 GB. Các siêu thị điện thoại bán iPhone chính hãng khác như CellphoneS, HoanghaMobile... cũng trong tình trạng tương tự.

Nhiều mẫu iPhone XS/XS Max gắn thông báo "ngừng kinh doanh" trên website của một nhà bán lẻ.

Dù chưa chính thức công bố việc dừng bán, hầu hết các đơn vị bán lẻ đều không nhập thêm iPhone XS và XS Max. Việc "hết hàng" được ghi nhận từ đầu tháng 8. Một nhà bán lẻ cho biết các mẫu iPhone XS, XS Max nếu có trên thị trường đều là hàng tồn kho.

Ngoài ra, những mẫu máy lâu đời hơn nhưng vẫn đang bán chạy, như iPhone 7/7 Plus, 8 Plus có thể cũng hết hàng thời gian tới. Đại diện Thế Giới Di Động cho biết họ vẫn bán iPhone 7, 8 Plus, nhưng số lượng còn rất ít và họ sẽ không nhập thêm vì sản phẩm đã bị Apple ngừng sản xuất.

Chiến lược mới của Apple với thị trường Việt Nam cũng khiến các đơn vị phân phối e dè. "Apple hiện chưa có lịch cung ứng iPhone XS, iPhone 7/8 cho thị trường Việt Nam", anh Nguyễn Tân, đại diện một hệ thống bán lẻ điện thoại lớn cho biết.

iPhone 7 Plus có thể sẽ được thay thế bởi iPhone SE mới. Ảnh: Lưu Quý

Việc dừng bán iPhone XS/XS Max tại Việt Nam không bất ngờ với nhiều người. iPhone XS/XS Max ra mắt 2018 có giá ngang iPhone 11 hay 11 Pro ra mắt 2019, nhưng sử dụng vi xử lý Apple A12 Bionic đời cũ, thiếu camera góc rộng... Apple đã ngừng sản xuất hai máy này từ năm ngoái sau khi ra mắt bộ ba iPhone 11. Tại thị trường Việt Nam, hai mẫu trên cũng khó cạnh tranh với iPhone đời mới. Doanh số của các sản phẩm này trong hai quý gần đây thấp hơn nhiều so với các mẫu iPhone 11.

Ngược lại, iPhone 7/7 Plus, 8 Plus đã 3 - 4 năm tuổi nhưng bán rất chạy. Tuy nhiên, chúng vẫn bị "khai tử" để nhường chỗ cho sản phẩm mới. Theo thống kê của hai hệ thống bán iPhone chính hãng lớn nhất Việt Nam, iPhone 7 Plus và 8 Plus đều năm trong top 5 mẫu iPhone bán chạy nhất trong quý II vừa qua. Thời gian tới, các sản phẩm này có thể được thay thế bằng iPhone SE mới.

Lưu Quý