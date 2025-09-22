iPhone 17 Pro và iPhone Air màu tối bị phàn nàn dễ trầy xước

Nhiều người dùng chia sẻ hình ảnh mặt sau iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air trầy xước và sứt mẻ, đặc biệt ở bản màu tối.

Theo Bloomberg và blog Consomac, đa số hình ảnh được chụp là sản phẩm trưng bày tại Apple Store, với vết xước dễ thấy nhất trên bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max màu xanh, cùng mẫu iPhone Air màu đen. Dù chưa xác định được mức độ phổ biến và cách Apple xử lý, một số trang công nghệ đánh giá đây là vấn đề đáng chú ý.

iPhone Air màu Space Black với nhiều vết trầy ở mặt lưng. Ảnh: Macrumors

Nguyên nhân được cho là Apple thay đổi vật liệu chế tạo, Hai model thuộc dòng Pro sử dụng khung nhôm nguyên khối thay cho titan trên thế hệ trước. Nhôm vốn mềm hơn, trong khi mặt kính cũng dễ xước. Tuy nhiên, thực tế mẫu iPhone Air sử dụng khung titan và mặt lưng Ceramic Shield nhưng các vết xước vẫn xuất hiện.

Máy trưng bày ở Apple Store thường được nhiều người trải nghiệm và không được bảo quản cẩn thận như điện thoại cá nhân. Tuy nhiên, thông tin trên cũng cảnh báo người dùng nên sử dụng case bảo vệ hay thận trọng hơn khi sử dụng các phiên bản màu tối.

Bộ bốn iPhone mới ra mắt ngày 9/9 và được bán từ 19/9 có nhiều sự thay đổi về phần cứng. Điển hình là iPhone Air với số đo 5,6 mm, là điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của Apple mỏng hơn mức 5,8 mm của Galaxy S25 Edge. Khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi mạnh ở ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm với khả năng tản nhiệt tốt hơn, còn iPhone 17 giữ thiết kế của thế hệ trước, nhưng nâng cấp ở màn hình lên 120 Hz, chip xử lý Apple A19.

Huy Đức (theo Macrumors, Consomac)