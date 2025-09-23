iPhone 17 Pro Max màu cam mất ngôi 'đắt nhất'

iPhone 17 Pro Max màu cam ban đầu được săn lùng, nhưng hiện không đắt bằng bản màu bạc - với giá thực mua có thể cao hơn 10 triệu đồng so với niêm yết.

Tại một cửa hàng trên đường Sư Vạn Hạnh (TP HCM) chiều 22/9, iPhone 17 Pro Max bộ nhớ 256 GB màu cam được báo giá 45 triệu đồng. Nếu chọn màu bạc, người mua được đề nghị chi 46-48 triệu đồng.

Tình trạng tương tự với phiên bản 512 GB. Model màu cam được báo giá 50 triệu, còn màu bạc lên tới 54 triệu đồng. Trong khi đó, giá niêm yết của hai phiên bản bộ nhớ này tại Việt Nam lần lượt là 38 và 44,5 triệu đồng.

Mở hộp iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max trước ngày bán tại Việt Nam, tháng 9/2025. Ảnh: Tuấn Hưng

"Người dùng phải chi nhiều hơn 5-8 triệu đồng để sở hữu màu cam, và có thể lên tới 10 triệu đồng với màu bạc. Giá thay đổi liên tục tùy nguồn hàng, chênh lệch cao nhưng không đủ hàng để bán", Tuấn Thanh, chủ cửa hàng cho biết.

Tương tự, Minh Hải, chủ một cửa hàng điện thoại ở Hà Nội, xác nhận tình trạng tăng giá của iPhone 17 Pro Max màu bạc. Tại đây, bản 512 GB bạc được bán cao hơn 3-4 triệu đồng so với cam. "Giá cao nhưng ít nhất vẫn có máy, trong khi bản 256 GB màu bạc gần như không có hàng", người này nói.

Loạt iPhone 17 Pro và Pro Max được giới thiệu với ba màu gồm cam, bạc và xanh. Tương tự các năm trước, màu mới thường là model được quan tâm nhất. Năm nay, màu cam thu hút người dùng từ trước khi mở bán. Ví dụ, hệ thống ShopDunk cho biết khoảng 85% người đặt hàng iPhone 17 Pro Max trong ngày đầu tiên mua màu cam. Ở một số hệ thống khác, tỷ lệ chọn phiên bản này cũng trên 60%.

Tuy nhiên sau ba ngày mở bán, bản màu bạc được nhiều cửa hàng đánh giá "khó mua hơn màu cam". Theo Tuấn Thanh, mức độ quan tâm với bản màu cam và bạc đều lớn, chiếm 90% khách hàng của cửa hàng những ngày gần đây. "Bản màu bạc có nguồn cung nhỏ hơn, dẫn tới khan hiếm và mức giá bị đẩy cao", anh giải thích.

iPhone 17 Pro Max màu bạc tại lễ ra mắt ở Apple Park, tháng 9/2025. Ảnh: Tuấn Hưng

Ngoài lý do khan hiếm, màu bạc cũng thu hút vì được đánh giá phù hợp hơn với số đông. Năm nay, lần đầu tiên Apple đưa màu cam - được đánh giá tương đối rực rỡ, nổi bật - lên một mẫu máy cao cấp. "Có người rất thích màu cam, nhưng cũng có nhiều người không chọn. Còn màu bạc đã xuất hiện nhiều năm, đủ sang trọng và dễ kết hợp phụ kiện", chủ một cửa hàng điện thoại tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết. "Một số hình ảnh trên mạng về iPhone 17 Pro Max màu cam lộ rõ vết xước cũng khiến người dùng cân nhắc hơn".

Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max năm nay thay đổi mạnh ở ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm, được giới thiệu là tăng khả năng tản nhiệt, cải thiện độ bền. Máy mở đặt hàng tại Việt Nam từ ngày 12/9 và đến tay người dùng sau đó một tuần. Ngay từ khi mở bán, bản 256 GB màu cam đã "cháy hàng" chỉ trong vài phút, sau đó bản màu bạc cũng rơi vào tình trạng tương tự, trong khi màu xanh ít được quan tâm.

Lưu Quý