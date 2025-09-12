iPhone 17 Pro Max màu cam 'cháy hàng' sau vài phút mở bán

Bốn phút sau khi vào được website Apple, Đức Trung đặt mua iPhone 17 Pro Max màu cam, nhưng thời gian giao hàng bị lùi thêm hai tuần.

19h ngày 12/9, cửa hàng Apple trực tuyến và các đại lý ủy quyền đồng loạt mở chương trình đặt trước cho loạt iPhone 17 và Air. Người đặt hàng trong đợt đầu sẽ nhận hàng dự kiến vào ngày 19/9, tức sau khoảng một tuần. Tuy nhiên ngay sau khi mở đặt hàng, nhiều website trong tình trạng quá tải, thậm chí sập, trong khi thời gian giao hàng bị lùi - dấu hiệu của việc hết hàng đợt đầu.

Đức Trung (TP HCM) cho biết anh vào website của Apple theo giờ đã hẹn, tức đúng 19h. Tuy nhiên, website này hiển thị thông báo chờ, và phải đến 19h07 anh mới có thể vào trang đặt hàng. Trong lúc làm thủ tục thanh toán cho máy đầu tiên, anh Trung mở trình duyệt khác để đặt thêm sản phẩm, lúc 19h11. Tuy nhiên đến lần này, thời gian giao hàng lùi đến ngày 27/9-4/10, tức khoảng hai tuần sau.

Apple Store Online tại Việt Nam lùi thời gian giao hàng, khi đặt lúc 19h10. Ảnh chụp màn hình

Trên website của Apple, tình trạng này xảy ra với hai mẫu iPhone 17 Pro Max 256 GB màu bạc và màu cam. Ngoài ra, bản màu cam dung lượng 512 GB cũng rơi vào hết hàng, lùi thời gian giao hàng đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Trong khi đó, bản 17 Pro Max 256 GB màu xanh hay các mẫu iPhone Air, iPhone 17 Pro, vẫn còn hàng sau gần 30 phút.

Tình trạng "cháy hàng" với iPhone 17 Pro Max màu mới cũng diễn ra tại nhiều đại lý. Tại ShopDunk, hệ thống ghi nhận mẫu iPhone 17 Pro Max 256 GB Pro Max màu cam hết hàng sau 4 phút, trong khi bản 512GB hết hàng ở phút thứ 10. Website của một số hệ thống như Thế Giới Di Động, FPT Shop rơi vào tình trạng chập chờn, khó truy cập.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc bán lẻ hệ thống ShopDunk cho biết đơn vị nhận hơn 9.500 đơn đặt cọc thành công chỉ sau 15 phút, trong đó phần lớn là iPhone 17 Pro Max. Phiên bản màu cam vũ trụ chiếm 85% tổng lượt đặt cọc của mẫu này. iPhone Air cũng thu hút được lượng người quan tâm nhất định với khoảng 8% lượng cọc trong giai đoạn đầu. "Với sức hút này, chúng tôi kỳ vọng doanh số của toàn dòng iPhone 17, Air và Pro, Pro Max có thể tăng trưởng khoảng 30% so với năm trước", ông Vinh cho biết.

iPhone 17 Pro bản màu cam vũ trụ. Ảnh: Tuấn Hưng

Đại diện FPT Shop cũng cho biết iPhone 17 Pro Max hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 70% tổng số lượng đăng ký. "Dự kiến phải đến ngày 19/10, FPT Shop mới có thể hoàn tất giao hết số lượng này cho khách hàng", đại diện hệ thống này cho biết. Đơn vị này ghi nhận iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max màu cam chiếm khoảng 60% tổng số đơn đặt, tiếp theo là màu bạc và xanh với tỷ lệ cùng khoảng 20%. Ngoài ra, iPhone Air màu xanh cũng thu hút 50% lượng đặt hàng của mẫu máy mới này.

Tình trạng "cháy hàng" với iPhone màu mới không phải là hiếm. Năm ngoái, iPhone 16 Pro Max 256 GB màu titan sa mạc cũng hết hàng đợt đầu trên Apple Store Online sau ba phút.

Theo một chuyên gia trong ngành, điều này đến từ hai yếu tố. Đầu tiên là thị hiếu của người dùng, mong muốn sở hữu sớm những máy có đặc điểm mới, dễ phân biệt với mẫu đời cũ về ngoại hình, phù hợp để trải nghiệm hoặc biếu tặng. Ngoài ra, các hãng hoặc cửa hàng có thể dự đoán trước việc màu mới sẽ được quan tâm, nên cung cấp nhỏ giọt để tạo độ khan hiếm cho sản phẩm trên thị trường.

Bộ bốn iPhone mới ra mắt ngày 9/9 có nhiều sự thay đổi về phần cứng. Điển hình là sự xuất hiện của iPhone Air với số đo 5,6 mm, là điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của Apple, đồng thời mỏng hơn mức 5,8 mm của Galaxy S25 Edge. Khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng, lớp phủ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước và chống nứt trên cả hai mặt của thiết bị. Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi mạnh ở ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm với khả năng tản nhiệt tốt hơn, còn iPhone 17 giữ ngoại hình của thế hệ trước, nhưng nâng cấp ở màn hình lên 120 Hz, chip xử lý Apple A19.

Sự thay đổi giá so với các năm trước, theo một hệ thống bán lẻ, là do yếu tố tỷ giá và thuế phí. Dù giá cao, các hệ thống vẫn dự đoán iPhone 17 Pro Max là sản phẩm bán chạy nhất và có nguy cơ cháy hàng trong những ngày đầu.

Lưu Quý - Tuấn Hưng