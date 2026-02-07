Mua iPhone cũ, sau một tháng mất tiếp 4,3 triệu đồng

Dù cam kết bảo hành dài hạn, đổi trả rõ ràng, nhưng khi máy lỗi, tôi phải bán lại cho cửa hàng và chịu lỗ.

Tôi và vợ có nhu cầu mua điện thoại thay thế điện thoại cũ đang dùng để phục vụ công việc và cá nhân. Tôi có đến một cửa hàng điện thoại để mua.

Nhân viên tư vấn cửa hàng đang có một chiếc điện thoại đã qua sử dụng, dung lượng 256 GB, hàng còn nguyên như lúc mới sản xuất. Chưa sửa chữa, can thiệp, chỉ thay pin vì pin cũ bị chai, cam kết bảo hành 2 năm, 1 đổi 1 trong 30 ngày với giá 10.300.000 đồng.

Phiếu và nhân viên tư vấn: Anh chị yên tâm sử dụng, máy lỗi bên cửa hàng đổi hoặc không dùng hoàn tiền. Trả lại máy không lý do trừ 20-25% tùy dòng máy. Mọi người lưu ý dòng chữ này trong câu chuyện của tôi, đó chính là mấu chốt đánh tráo khái niệm.

Khi mang về sử dụng, cảm giác máy nóng, tuy nhiên tôi nghĩ là do sử dụng nhiều nên cũng không quan tâm. Sau khoảng một tháng, máy có biểu hiện màn hình cảm ứng không nhạy; những ngày sau đó liên tiếp xảy ra tình trạng loạn phím, loạn màn hình (màn hình nhảy loạn, nhắn tin, gọi điện mất kiểm soát).

Khi mang đến cửa hàng bảo hành, tôi được thông báo do lỗi màn hình và tiến hành ép màn hình bảo hành.

Trong thời gian chờ bảo hành, tôi có hỏi có máy cho mượn dùng tạm hay không thì cửa hàng báo không có. Sau hai ngày bảo hành, máy hoạt động chập chờn và vẫn còn tình trạng loạn phím, lúc bị lúc không.

Tôi mang điện thoại đến cửa hàng nhờ kiểm tra và đề nghị đổi máy khác hoặc hoàn trả máy, chấp nhận mất phí. Và lúc này là trải nghiệm khó chịu nhất khi đã trót mua hàng.

Điều kiện đổi máy không được chấp nhận nên cửa hàng yêu cầu tiếp tục sửa. Tuy nhiên, chính chủ cửa hàng cũng báo rằng màn hình lỗi, ép lại khả năng lỗi sẽ không được giải quyết.

Lúc này, nhân viên yêu cầu để lại cửa hàng, bung máy để thay màn hình từ máy khác sang. Là một người sử dụng điện thoại lâu năm, tôi không yên tâm khi máy bị can thiệp sửa chữa trong khi không biết cửa hàng có đáp ứng đúng kỹ thuật của hãng hay không, nên tôi đề xuất phương án hai.

Trả máy lỗi, chịu phí phạt theo tư vấn ban đầu, trả không lý do phạt 20-25% giá trị máy. Và điều bất ngờ là cửa hàng lúc này bắt đầu diễn giải ý nghĩa con số 20-25% là áp dụng cho khách hàng sửa chữa, còn máy thu hồi thì "áp dụng mức 35% theo giá bán hiện tại của khách hàng", không phải giá mà khách hàng đã mua. Đồng thời, cửa hàng định giá mua lại chứ không chấp nhận thu hồi: 6.000.000 đồng trên giá mua ban đầu 10.300.000 đồng.

Trong hơn một tháng trải nghiệm sản phẩm tại đây, tôi mất 4.300.000 đồng, một số tiền không hề nhỏ đối với một người lao động bình thường. Với bản thân, tôi có thể chấp nhận mất số tiền này để học bài học cho mình, nhưng với cách mập mờ, đánh tráo khái niệm ấy, và với chiếc máy của tôi vừa trả lại, liệu khách hàng nào sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Tôi đã chọn cách chấp nhận trả máy, nhận hoàn tiền và nhận thêm một số lời thách thức, thái độ trịch thượng từ nhân viên và chủ cửa hàng qua điện thoại. Tôi chấp nhận im lặng để nhanh chóng quên đi trải nghiệm tệ này, loại bỏ cảm giác bức xúc và không ảnh hưởng đến công việc tất bật cuối năm.

Viết những điều này, tôi không chỉ mong giải tỏa cảm xúc bản thân, mà còn mong rằng sẽ không còn thêm một khách hàng nào phải nhận những trải nghiệm như vậy.

Một số tiền không nhỏ đối với một gia đình khó khăn, một số tiền mà nhiều cha mẹ tích cóp để lo cho con cái ăn học khi một cái Tết đang đến gần. Và một điều nữa tôi thật sự mong mỏi: Khi có vấn đề cần hỗ trợ hoặc phản ánh, người dân đều có thể dễ dàng liên lạc, tiếp cận, để những hành vi xấu, gian lận không còn tồn tại.

Hy vọng các bạn có thêm kinh nghiệm khi có dự định mua sắm điện thoại cũ, kính chúc mọi người một năm mới, vui tươi, hạnh phúc, an nhiên.

N.N.Manh