iPhone 17 Pro Max đọ camera với Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro là điện thoại cao cấp của Vivo hiện tại, nổi bật với cụm camera lớn và hợp tác với hãng quang học danh tiếng Zeiss. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max là smartphone cao cấp ăn khách nhất tại Việt Nam, được đánh giá cao về khả năng chụp hình.
Nâng cấp lớn nhất của 17 Pro Max nằm ở ống kính tele khi tăng độ phân giải từ 12 lên 48 megapixel, tiêu cự 100 mm f/2.8, zoom quang 4x thay vì 5x như thế hệ cũ, nhưng Apple khẳng định người dùng có thể zoom quang học tới 8x nhờ cảm biến Fusion. Hai camera còn lại cùng 48 megapixel có ống góc rộng 26 mm và siêu rộng 13 mm.
Trong khi đó, Vivo tự tin khẳng định X300 Pro là điện thoại "vua camera tele" khi sử dụng ống kính tiêu cự 85 mm (zoom 3,5x), khẩu độ f/2.67, phủ lớp Zeiss T* và đạt chứng nhận của hãng quang học này. Điểm đặc biệt còn nằm ở cảm biến HPB kích thước 1/1,4 inch, được đồng phát triển giữa Vivo và Samsung, độ phân giải 200 megapixel.
Vivo X300 Pro là điện thoại cao cấp của Vivo hiện tại, nổi bật với cụm camera lớn và hợp tác với hãng quang học danh tiếng Zeiss. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max là smartphone cao cấp ăn khách nhất tại Việt Nam, được đánh giá cao về khả năng chụp hình.
Nâng cấp lớn nhất của 17 Pro Max nằm ở ống kính tele khi tăng độ phân giải từ 12 lên 48 megapixel, tiêu cự 100 mm f/2.8, zoom quang 4x thay vì 5x như thế hệ cũ, nhưng Apple khẳng định người dùng có thể zoom quang học tới 8x nhờ cảm biến Fusion. Hai camera còn lại cùng 48 megapixel có ống góc rộng 26 mm và siêu rộng 13 mm.
Trong khi đó, Vivo tự tin khẳng định X300 Pro là điện thoại "vua camera tele" khi sử dụng ống kính tiêu cự 85 mm (zoom 3,5x), khẩu độ f/2.67, phủ lớp Zeiss T* và đạt chứng nhận của hãng quang học này. Điểm đặc biệt còn nằm ở cảm biến HPB kích thước 1/1,4 inch, được đồng phát triển giữa Vivo và Samsung, độ phân giải 200 megapixel.
Ảnh chân dung ở cùng điều kiện, zoom 4x trên hai máy có sự khác biệt lớn về tông màu da. iPhone 17 Pro Max cho màu da hơi vàng trong khi trên X300 Pro đúng thực tế hơn dù để chế độ mặc định, không qua bộ lọc nào. Độ sắc nét của ảnh chụp trên điện thoại Vivo cũng cho cảm giác tốt hơn.
Ảnh chân dung ở cùng điều kiện, zoom 4x trên hai máy có sự khác biệt lớn về tông màu da. iPhone 17 Pro Max cho màu da hơi vàng trong khi trên X300 Pro đúng thực tế hơn dù để chế độ mặc định, không qua bộ lọc nào. Độ sắc nét của ảnh chụp trên điện thoại Vivo cũng cho cảm giác tốt hơn.
Với riêng ảnh chụp chân dung, X300 Pro tỏ rõ sự khác biệt khi xử lý xóa mờ phông nền tự nhiên và chính xác hơn. Máy cũng thể hiện góc máy bằng mức tiêu cự thay vì mức zoom như trên iPhone 17 Pro Max, tạo cảm giác quen thuộc cho người chụp ảnh bằng thiết bị chuyên nghiệp. Ngoài tiêu cự, người dùng có thể chọn nhiều bộ lọc màu khác nhau, mức độ làm mịn da hay đẩy sáng khuôn mặt. Trong các smartphone từ Trung Quốc, Vivo là hãng làm tốt nhất trong việc tái tạo màu, chi tiết da với đặc điểm tự nhiên, sắc nét, không "là mịn" quá mức.
Với riêng ảnh chụp chân dung, X300 Pro tỏ rõ sự khác biệt khi xử lý xóa mờ phông nền tự nhiên và chính xác hơn. Máy cũng thể hiện góc máy bằng mức tiêu cự thay vì mức zoom như trên iPhone 17 Pro Max, tạo cảm giác quen thuộc cho người chụp ảnh bằng thiết bị chuyên nghiệp. Ngoài tiêu cự, người dùng có thể chọn nhiều bộ lọc màu khác nhau, mức độ làm mịn da hay đẩy sáng khuôn mặt. Trong các smartphone từ Trung Quốc, Vivo là hãng làm tốt nhất trong việc tái tạo màu, chi tiết da với đặc điểm tự nhiên, sắc nét, không "là mịn" quá mức.