iPhone 17 Pro Max đọ camera với Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro là điện thoại cao cấp của Vivo hiện tại, nổi bật với cụm camera lớn và hợp tác với hãng quang học danh tiếng Zeiss. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max là smartphone cao cấp ăn khách nhất tại Việt Nam, được đánh giá cao về khả năng chụp hình.

Nâng cấp lớn nhất của 17 Pro Max nằm ở ống kính tele khi tăng độ phân giải từ 12 lên 48 megapixel, tiêu cự 100 mm f/2.8, zoom quang 4x thay vì 5x như thế hệ cũ, nhưng Apple khẳng định người dùng có thể zoom quang học tới 8x nhờ cảm biến Fusion. Hai camera còn lại cùng 48 megapixel có ống góc rộng 26 mm và siêu rộng 13 mm.

Trong khi đó, Vivo tự tin khẳng định X300 Pro là điện thoại "vua camera tele" khi sử dụng ống kính tiêu cự 85 mm (zoom 3,5x), khẩu độ f/2.67, phủ lớp Zeiss T* và đạt chứng nhận của hãng quang học này. Điểm đặc biệt còn nằm ở cảm biến HPB kích thước 1/1,4 inch, được đồng phát triển giữa Vivo và Samsung, độ phân giải 200 megapixel.