Pin iPhone 17 Air có thể giảm xuống 2.800 mAh

iPhone 17 Air được cho là có thiết kế siêu mỏng 5,5 mm, nhưng dung lượng pin giảm mạnh.

Tài khoản yeux1122 - người từng chia sẻ nhiều thông tin chính xác về sản phẩm của Apple và Samsung, đăng trên mạng xã hội Naver một số thông số của iPhone 17 Air. Máy dự kiến mỏng 5,5 mm, trong khi đa số smartphone trên thị trường khoảng 7-9 mm, trọng lượng 145 gram, nhẹ hơn 25 gram so với mức 170 gram của iPhone 16.

Một rào cản của smartphone siêu mỏng là pin. Do không gian bị thu hẹp, nhà sản xuất không thể đưa viên pin dung lượng lớn vào sản phẩm. iPhone 17 Air được cho là có pin chỉ 2.800 mAh. Hiện iPhone 16 sử dụng pin 3.561 mAh còn 16 Pro Max là 4.685 mAh.

Ảnh dựng iPhone 17 Air qua các thông tin rò rỉ. Ảnh: X/Majin Bu

Mẫu Air cũng có thể là điện thoại đầu tiên của Apple sử dụng công nghệ pin silicon-anode mới. Nhà cung cấp Nhật Bản TDK xác nhận đang đẩy nhanh sản xuất, dự kiến giao hàng cuối tháng 6. Pin silicon-anode của TDK có mật độ năng lượng cao hơn 15% so với pin truyền thống cùng kích thước. Động thái này đánh dấu sự thay đổi của Apple, vì trước đây hãng thường tập trung cải thiện hiệu suất chip và phần mềm để kéo dài tuổi thọ pin.

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 17 Air sẽ thay thế dòng Plus khi ra mắt cùng với các phiên bản iPhone 17 khác vào tháng 9. Sản phẩm có giá tương đương Plus với khởi điểm 800 USD, nằm ở phân khúc tầm trung, sử dụng màn hình 6,6 inch và chip A19. Máy tích hợp modem tùy chỉnh do Apple tự thiết kế, nhưng không hỗ trợ băng tần mmWave 5G nhanh nhất.

Huy Đức (theo Apple Insider, PhoneArena)