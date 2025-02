iPhone 17 Air siêu mỏng sẽ có kiểu dáng thế nào

Chân dung iPhone 17 Air qua thông tin rò rỉ iPhone 17 Air được dựng lại từ các thông tin rò rỉ. Video: WEIS Studio

Cuối tháng 1, "chuyên gia tin đồn" Majin Bu đăng bức ảnh được cho là iPhone 17 Air với logo Apple cùng cụm camera ngang thân máy, nhưng chỉ có một lỗ cho ống kính, lỗ còn lại nhỏ hơn có thể của đèn flash.

Tương tự, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của hãng nghiên cứu TF Securities cho biết điểm mỏng nhất trên phiên bản Air khoảng 5,5 mm, nhưng sẽ dày hơn ở phần camera nhô lên, có thể là hơn 6 mm. Do quá mỏng, Apple chỉ trang bị một ống kính sau trên máy với độ phân giải 48 megapixel. Cụm camera có dạng viên thuốc chiếm gần hết bề ngang.

Dựa trên những thông tin đó, WEIS Studio dựng video thực tế về iPhone 17 Air. Khác với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max tập trung vào phần cứng cao cấp, iPhone 17 Air hướng đến tính thẩm mỹ nên không có cấu hình mạnh mẽ nhưng sở hữu kiểu dáng thanh mảnh và tạo cảm giác mới mẻ cho dòng iPhone.

Nếu đạt 5,5 mm, iPhone 17 Air sẽ là mẫu iPhone mảnh mai nhất từ trước đến nay, vượt kỷ lục của iPhone 6 năm 2014 với 6,9 mm. Mức này cũng mỏng hơn 30% so với iPhone 16 (7,8 mm) hay iPhone 16 Pro (8,25 mm).

iPhone 17 Air dự kiến thay thế bản Plus khi ra mắt cùng với các phiên bản iPhone 17 khác vào tháng 9. Sản phẩm có giá tương đương dòng Plus với khởi điểm 800 USD, nằm ở phân khúc tầm trung với màn hình 6,6 inch và chip A19. Máy tích hợp modem tùy chỉnh do Apple tự thiết kế, nhưng không hỗ trợ băng tần mmWave 5G nhanh nhất.