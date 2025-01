Mặt sau của iPhone 17 Air lộ diện

Ảnh rò rỉ được cho là của iPhone 17 Air cho thấy điện thoại sử dụng cụm camera đặt ngang tương tự Google Pixel.

Hình ảnh do "chuyên gia tin đồn" Majin Bu đăng trên X ngày 21/1, với nội dung: "iPhone 17, thiết kế có vẻ đã được xác nhận". Trong đó, hai mặt lưng được cho là của iPhone 17, với logo Apple cùng cụm camera nằm ngang, nhưng chỉ có một lỗ cho ống kính, lỗ còn lại nhỏ hơn có thể là của đèn flash.

Theo PhoneArena, dựa trên các chi tiết này, đây có thể là iPhone 17 Air. Một số tin đồn trước đó cho biết smartphone này có thiết kế siêu mỏng và chỉ được trang bị một ống kính duy nhất.

Vỏ mặt sau được cho là của iPhone 17 Air. Ảnh: X/Majin Bu

Các nguồn tin từ chuỗi cung ứng Trung Quốc cho biết iPhone 17 sử dụng chất liệu nhôm, cụm camera ngang ở trên cùng, trong đó camera góc siêu rộng "được đặt ở giữa, nhường chỗ cho cấu trúc ánh sáng phía trước". Cùng thời gian, tài khoản Weibo nổi tiếng Digital Chat Station cũng đăng ảnh dựng của iPhone thế hệ mới dựa trên tin đồn từ Trung Quốc.

Khi đó trên X, nhiều người xem lập tức liên tưởng đến thiết kế camera của Google Pixel 9 ra mắt hồi tháng 8/2024. Số khác cảm thấy phấn khích khi Apple thay đổi hoàn toàn cụm camera vuông hiện tại. Dù vậy, thông tin sau đó bị phủ nhận.

Từ iPhone 11 Pro ra mắt năm 2019, Apple bắt đầu sử dụng camera ba ống kính, bao quanh bởi khung hình vuông, thay thế cho dạng camera kép đặt dọc trước đó. Qua hơn 5 năm, hãng không thay đổi thiết kế trên các bản iPhone cao cấp nhất của mình, ngoài việc tăng kích thước cụm này do sử dụng ống kính lớn hơn.

Tin đồn iPhone 17 Air xuất hiện liên tục thời gian gần đây. Máy được cho là có độ dày khoảng 5,5-6 mm. Do thiết bị quá mỏng, Apple chỉ trang bị một camera trên phiên bản này với độ phân giải 48 megapixel. Thiết bị dự kiến ra mắt vào tháng 9 và có giá tương đương bản Plus, khởi điểm 800 USD, cấu hình nằm ở phân khúc tầm trung của Apple với màn hình 6,6 inch và chip A19, không nhanh bằng A19 Pro trên iPhone 17 Pro. Máy cũng tích hợp modem tùy chỉnh do Apple tự thiết kế, nhưng không hỗ trợ băng tần mmWave 5G nhanh nhất.

Bảo Lâm tổng hợp