iPhone 17 Air sẽ đổi công nghệ màn hình

iPhone 17 Air, ra mắt năm 2025, có thể trang bị màn hình OLED TDDI để mang đến thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay.

Màn hình OLED TDDI (Touch and Display Driver Integration) do công ty Đài Loan Novatek phát triển và mới ra mắt gần đây. Công nghệ TDDI kết hợp cảm biến cảm ứng và trình điều khiển thành một lớp, giúp màn hình mỏng hơn nhiều so với tấm nền OLED hiện tại. Dù không phải công nghệ đột phá, giải pháp mới được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc giúp smartphone giảm thêm vài milimet độ dày.

Trang Digitimes dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng Đài Loan cho biết Apple sẽ là một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng màn hình mới. Lịch giao hàng của Novatek cũng trùng khớp với lộ trình sản xuất iPhone 17. Tuy nhiên, trang này cho rằng Apple có thể sẽ thử nghiệm màn hình TDDI trên một số sản phẩm khác như iPad và Apple Watch trước để đánh giá chất lượng rồi mới đưa vào mẫu iPhone 17 Air.

Ảnh dựng iPhone 17 Air. Ảnh: Macrumors

Theo các nguồn tin trước đó, iPhone 17 Air là phiên bản thay thế dòng Plus và là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Trong bản mô tả kỹ thuật của nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone 17 Air có màn hình 6,6 inch, được nâng cấp lên công nghệ ProMotion, tần số quét 120 Hz - cao gấp đôi mức 60 Hz của iPhone 16 Plus, đem lại trải nghiệm chơi game, xem phim tốt hơn

Về giá, iPhone 17 Air dự kiến rất đắt, được định vị tương tự dòng Ultra trên Apple Watch. Tài khoản chuyên rò rỉ tin đồn Ice Universe hồi tháng 7 cho biết phiên bản này thậm chí cao cấp hơn iPhone 17 Pro Max và sẽ có giá khởi điểm 1.299 USD.

Tuy nhiên, kích thước siêu mỏng cũng ảnh hưởng đến cụm camera, khi máy chỉ dùng một ống kính góc rộng, thay vì hai hoặc ba như các phiên bản còn lại. Ngoài ra, giới phân tích cho rằng việc giảm độ dày có thể khiến thời lượng pin của sản phẩm thấp hơn, trừ khi Apple tìm ra cách "giải phóng" không gian đặt linh kiện.

Huy Đức