Điện thoại siêu mỏng của Apple có thể mang tên iPhone Air

Apple được cho là sẽ ra mắt mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay vào năm sau và sử dụng hậu tố Air thay vì Slim như tin đồn trước đó.

Trước đó, hàng loạt nguồn đáng tin cậy như The Information, Bloomberg, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF Securities đều nói Apple đang phát triển điện thoại siêu mỏng với giá đắt đỏ và dự kiến mang tên iPhone 17 Slim.

Trong khi đó, chuyên gia Jon Prosser của Front Page Tech dẫn nguồn tin cho biết mẫu smartphone mới sẽ được gọi là iPhone Air. Ông thậm chí tuyên bố sẽ cạo đầu nếu Apple đặt tên máy với hậu tố Slim.

Một ý tưởng về iPhone 17 siêu mỏng. Ảnh: FrontPageTech

Jon Prosser dự đoán iPhone Air có giá tương đương dòng Plus vì thông số kỹ thuật thấp hơn đáng kể so với dòng Pro. Theo tin rò rỉ, máy có một camera ở phía sau và dùng chip xử lý A19 yếu hơn A19 Pro của 17 Pro và 17 Pro Max. Đây đơn giản là sản phẩm thay thế iPhone 17 Plus.

Ngoài ra, Apple đã sử dụng "Air" trên các sản phẩm iPad và Mac nên có thể sẽ thực hiện điều tương tự với iPhone, thậm chí Apple Watch trong tương lai.

Các tính năng khác của iPhone Air cũng sẽ giống iPhone 17 nói chung. Vì được thiết mỏng hơn, Apple được cho là sẽ tìm vật liệu mới để đảm bảo độ bền cho thiết bị, như khung hợp kim nhôm titan.

Huy Đức