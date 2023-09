iPhone 15 nóng bất thường

Nhiều người cho biết iPhone 15 của họ nóng hơn các smartphone đã sử dụng trước đây, dù chỉ thực hiện một số tác vụ bình thường.

Chưa đầy một tuần sau khi bán ra, người dùng iPhone 15 bắt đầu phản ánh tình trạng nóng lên của điện thoại dù chỉ lướt web, vào mạng xã hội hay xem video trong thời gian ngắn. Theo ghi nhận của Tom's Guide, vấn đề ảnh hưởng đến mọi phiên bản của iPhone 15.

Thomas Galvin, 23 tuổi ở Cleveland, bang Ohio (Mỹ), cho biết chiếc iPhone 15 Pro Max của anh đang rất "hot" theo đúng nghĩa đen. Anh đang cân nhắc trả lại thiết bị, dù nhân viên Apple giải thích là do quá trình cài đặt điện thoại mới. "Nó tệ hơn so với iPhone 13 Pro Max tôi đang dùng", Galvin nói.

Biên tập viên Joanna Stern của WSJ đã thử nghiệm và nhận thấy iPhone 15 Pro Max đạt nhiệt độ 41 độ C trong quá trình sạc, có lúc lên 45 độ C. Nếu tải game bằng mạng 5G, như trò chơi Genshin Impact, nhiệt độ smartphone tăng tới 50 độ C.

Trước tình trạng trên, Android Authority cũng tiến hành thử nghiệm và nhận thấy thiết bị Apple hoạt động nóng hơn mức bình thường. Đầu tiên, trang này so sánh iPhone 15 Pro với hai mẫu Google Pixel 7 Pro và Galaxy S23 Ultra với hai tác vụ xem YouTube và lướt web trong 10 phút. Kết quả, smartphone của Apple đạt 27,9-28,1 độ C, nhỉnh hơn mức 26,5-26,6 độ C của điện thoại Samsung và 27,1-27,4 độ C của thiết bị Google.

Nhưng khi chạy phần mềm đo hiệu năng Geekbench 6, iPhone 15 Pro tăng nhiệt nhanh lên mức 38,5-47,4 độ C. Trong khi đó, hai thiết bị còn lại là 31,7-44,7 độ C.

Khi sạc qua cổng USB-C, iPhone 15 Pro khá nóng với 40,6 độ C, cao nhất lên đến 45 độ C và hơn 5-10 độ C so với các thiết bị còn lại. Trong khi đó, tốc độ sạc nhanh của máy chỉ ở mức 20 W, còn S23 Ultra xử lý với công suất 45 W.

iPhone 15 Pro Max nóng hơn 40 độ C khi sạc. Ảnh: Android Authority

Một số chuyên gia đưa ra một số yếu tố như chip Apple A17 Pro, cổng USB-C hay khung titan trên máy có thể dẫn đến tình trạng iPhone nóng lên. Blogger công nghệ Trung Quốc Geekerwan cho biết iPhone 15 Pro của mình "đã lập kỷ lục về nhiệt độ bề mặt" khi đạt mức cao nhất 48 độ C. Theo người này, chip A17 Pro là nguyên nhân khiến máy nóng nhanh, đặc biệt khi xử lý tác vụ đòi hỏi sự hoạt động của cả CPU và GPU như chơi game hay xem video độ nét cao.

Trong khi đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng vấn đề có thể liên quan đến thiết kế của hệ thống tản nhiệt trong iPhone 15, nhất là dòng Pro. Apple bổ sung chất liệu titan giúp máy nhẹ hơn, nhưng có thể khiến hiệu suất tản nhiệt giảm đi. Đây cũng là lý do dòng Pro nóng hơn hai mẫu iPhone 15 thường.

"Apple có thể sẽ xử lý vấn đề quá nhiệt của iPhone bằng một bản cập nhật phần mềm, nhưng việc này có thể khiến hiệu năng thiết bị bị hạ xuống", ông Kuo nhận xét.

Kyle Wiens, CEO của iFixit - website chuyên mổ xẻ thiết bị nổi tiếng, cũng cho rằng vỏ titan là nguyên nhân khiến iPhone nóng hơn. "Thiết kế vỏ mới cho trọng lượng nhẹ, nhưng chất liệu này cũng tản nhiệt kém hơn", Wiens nói với WSJ.

Apple chưa đưa ra bình luận.

Bảo Lâm