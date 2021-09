iPhone 13 Pro Max dễ vỡ trong bài thử thả rơi

Trong bài kiểm tra thả rơi, mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple dễ bị vỡ mặt kính so với Galaxy S21 Ultra.

iPhone 13 Pro Max. Ảnh: Tuấn Hưng

Trang Phone Buff thực hiện bốn vòng thả rơi điện thoại của Apple và Samsung từ độ cao 1,5 m, gồm để máy tiếp xúc mặt lưng xuống đất, tiếp xúc cạnh, tiếp xúc mặt trước và cuối cùng là thả rơi 10 lần liên tục.

iPhone 13 Pro Max là một trong những smartphone nặng nhất hiện nay trên thị trường với khối lượng 240 gram. Do đó, trong thử nghiệm của Phone Buff, màn hình máy dù được trang bị kính Ceramic Shield vẫn dễ vỡ hơn.

Trong vòng đầu tiên, iPhone 13 Pro Max xuất hiện nhiều đường nứt ở mặt lưng, nhất là phần camera. Trong khi đó, Galaxy S21 Ultra với camera được bảo vệ bởi khung nhôm nên mặt lưng bể ít hơn.

Mẫu smartphone cao cấp nhất của Apple vượt trội ở bài thả rơi thứ hai do khung sườn làm bằng thép không gỉ tốt hơn so với nhôm. Hai điện thoại hòa nhau ở vòng ba. Nhưng đến vòng cuối, mặt kính iPhone 13 Pro Max bị hư hại nặng hơn nhiều so với S21 Ultra.

Ngoài việc vỡ mặt kính và trầy xước, điện thoại của Apple và Samsung vẫn hoạt động tốt sau bốn vòng thả rơi. Với mỗi vòng có điểm tối đa là 10, iPhone 13 Pro Max và Galaxy S11 Ultra đạt điểm gần như nhau, lần lượt là 37 và 38 điểm.

Huy Đức (Video: Phone Buff)