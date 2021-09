iPhone 13 Pro Max về Việt Nam

Một ngày sau khi bắt đầu bán ra tại một số thị trường, những chiếc iPhone thế hệ 13 bắt đầu có mặt tại Việt Nam qua đường xách tay. Trong đợt hàng đầu tiên, một số cửa hàng có đủ ba phiên bản: iPhone 13, 13 Pro và Pro Max, chưa có iPhone 13 mini. Tuy nhiên, lượng máy rất ít và giá cao hơn nhiều so với giá gốc. So với mọi năm, số lượng iPhone 13 về trong ngày đầu tiên ít hơn đáng kể do các chuyến bay quốc tế về Việt Nam còn hạn chế.