iPhone 13 không còn bộ nhớ trong 64 GB

iPhone 13 được cho là có dung lượng bộ nhớ từ 128 GB trở lên, trong khi bản Pro có thể lưu trữ lên đến 1 TB.

Theo chuyên gia Ming-chi Kuo, người đưa ra nhiều dự đoán chính xác các thiết bị chưa ra mắt của Apple, phiên bản iPhone 13 và 13 mini sẽ có bộ nhớ trong tùy chọn gồm 128 GB, 256 GB và 512 GB.

Như vậy, Apple có thể đã "khai tử" dung lượng 64 GB trên thế hệ iPhone mới, đồng thời bổ sung phiên bản 512 GB. Năm ngoái, iPhone 12 và 12 mini có bộ nhớ lần lượt là 64 GB, 128 GB và 256 GB.

iPhone 13 sẽ được nâng cấp về dung lượng lưu trữ. Ảnh: Letsgo Digital

Trong khi đó, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max vẫn có các tùy chọn bộ nhớ như năm ngoái là 128 GB, 256 GB, 512 GB, nhưng được bổ sung phiên bản bộ nhớ trong 1 TB. Trước đó, nhà phân tích Daniel Ives cũng đã đề cập đến thông tin này.

Cũng theo Kuo, việc sản xuất iPhone 13 có thể bị ảnh hưởng do thiếu nguồn cung linh kiện. Tuy nhiên, "chuyên gia tin đồn" này cho biết lô hàng iPhone mới xuất xưởng trong quý IV/2021 vẫn tăng 10% so với iPhone 12 năm ngoái, do Apple cắt giảm linh kiện từ các iPhone đời cũ chuyển sang.

Một số nguồn tin dự đoán, Apple sẽ ra mắt bốn mẫu iPhone gồm 13 mini, 13 bản tiêu chuẩn, 13 Pro và 13 Pro Max. Sản phẩm mới không được Apple nâng cấp nhiều so với iPhone 12 hiện tại, ngoài thiết kế "tai thỏ" nhỏ hơn, loa thoại được chuyển lên phần viền máy, tỷ lệ hiển thị của màn hình lớn hơn. Riêng iPhone 13 mini và iPhone 13 có camera sau đặt chéo, thay vì nằm thẳng hàng như trên iPhone 12.

Ngoài ra, Kuo cũng cho rằng AirPods 3 và smartwatch Watch Series 7 sẽ được công bố trong buổi ra mắt sản phẩm của Apple diễn ra ngày 14/9, được tổ chức online.

Bảo Lâm (theo 9to5mac)