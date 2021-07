iPhone 13 hỗ trợ sạc nhanh 25W

Loạt iPhone 13 sẽ được Apple nâng cấp tính năng sạc nhanh lên 25W thay vì 20W như loạt iPhone 12, nhưng vẫn thấp hơn những mẫu Android khác.

Theo báo cáo từ MyDrivers, tốc độ sạc mới trên loạt iPhone 13 không quá đột phá, nhưng sẽ đáp ứng dung lượng pin mới. Những tin đồn trước đó cho thấy, iPhone 13 mini sẽ có pin 2.406 mAh, tăng so với mức 2.227 mAh trên iPhone 12 mini; iPhone 13 và 13 Pro đều có pin 3.095 mAh, tăng nhiều hơn 200 mAh so với mức 2.815 mAh của iPhone 12 và 12 Pro; còn iPhone 13 Pro Max sẽ có mức tăng nhiều nhất với viên pin 4.352 mAh so với 3.687 mAh của 12 Pro Max.

Loạt iPhone 13 sẽ được nâng cấp về tốc độ sạc. Ảnh: Phonearena.

Việc bổ sung sạc nhanh mới giúp iPhone 13 đuổi kịp các mẫu smartphone đầu bảng của Samsung về tốc độ sạc. Hiện tại, dòng Galaxy S21 đang hỗ trợ công suất sạc này. Galaxy Z Fold 3 sắp ra mắt cũng thế.

Tuy vậy, khả năng sạc nhanh của iPhone 13 vẫn sẽ kém xa các sản phẩm đến từ Xiaomi, Huawei và OnePlus. Gần đây, OnePlus đã công bố Nord 2 5G tầm trung có thể sạc nhanh 65W, trong khi Huawei và Xiaomi cung cấp công nghệ sạc 66W và 67W trên rất nhiều thiết bị cao cấp.

Trước đó, có thông tin cho rằng iPhone 13 sẽ có sạc MagSafe với nam châm kích thước lớn và mạnh hơn. Máy cũng sẽ có tính năng sạc ngược không dây, cho phép sạc các thiết bị khác của Apple, như AirPods, Apple Watch.

Dòng iPhone 13 sẽ có những thay đổi nhỏ về thiết kế so với iPhone 12, như phần tai thỏ nhỏ hơn, cụm camera kích thước lớn và cách bố trí camera nằm chéo ở iPhone 13 và 13 mini. Bộ đôi dòng Pro sẽ được trang bị màn hình LTPO tần số làm tươi 120 Hz. Hai phiên bản thường vẫn sử dụng màn hình OLED tần số quét 60 Hz.

Cũng theo các báo cáo, iPhone 13 sẽ không bao gồm củ sạc và tai nghe trong hộp tương tự loạt iPhone 12. Smartphone mới sẽ được công bố vào tháng 9 theo đúng lịch trình ra mắt iPhone trước đây thay vì tháng 10 như iPhone 12 năm ngoái.

Bảo Lâm (theo Phonearena)