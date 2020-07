Hộp iPhone 12 mỏng hơn vì không có củ sạc

Hộp đựng iPhone 12 sẽ mỏng hơn hiện tại, dấu hiệu cho thấy Apple có thể không bán kèm tai nghe và củ sạc.

Theo "chuyên gia tin đồn" @L0vetodream, người mua iPhone thế hệ mới sẽ phải chi thêm tiền để sắm củ sạc và tai nghe vì hai phụ kiện này không được đóng gói kèm điện thoại. Điều này khiến hộp đựng mới trở nên mỏng và đẹp hơn. Không chỉ iPhone 12, hình thức đóng hộp mới sẽ áp dụng cho cả iPhone SE sắp tới.

@L0vetodream nổi tiếng sau khi từng đưa ra thông tin chính xác về iPad Pro, Magic Keyboard và iPhone SE 2020 từ khi những sản phẩm này chưa ra mắt.

iPhone 12 có thể chỉ đi kèm cáp Lightning. Ảnh: 9to5mac.

Thông tin trên một lần nữa cho thấy tin đồn Apple loại củ sạc và tai nghe trong hộp iPhone 12 có thể trở thành sự thật. Trước đó, chuyên gia phân tích Ming-chi Kuo cũng tiết lộ smartphone mới bị loại bỏ hầu hết phụ kiện để tiết kiệm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Việc cắt giảm này cũng giúp iPhone 12 có giá rẻ hơn, thậm chí thấp hơn iPhone 11.

Bên cạnh đó, Kuo cũng cho biết Apple đã sẵn sàng bán ra sạc nhanh với công suất 20W thay cho củ 5W và 18W.

Theo 9to5mac, người dùng iPhone hiện tại khi nâng cấp lên máy đời mới có thể tận dụng cáp sạc cũ. Tuy nhiên, động thái của Apple có thể vấp phải làn sóng phản đối, nhất là khi smartphone của hãng có giá trên dưới 1.000 USD.

Trong khi đó, The Verge cho rằng việc iPhone 12 không kèm củ sạc và tai nghe giúp người dùng có thêm các tùy chọn bên ngoài vốn rẻ hơn sản phẩm do Apple sản xuất. Dù vậy, họ có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ do phụ kiện kém chất lượng.

Apple dự kiến công bố bốn phiên bản iPhone 12 gồm iPhone 12, 12 Max, 12 Pro và 12 Pro Max. Theo lịch trình hàng năm, iPhone 12 sẽ ra mắt đầu tháng 9. Tuy nhiên, năm nay máy có thể trình làng muộn hơn do tác động của Covid-19 đến tiến độ nghiên cứu smartphone lẫn chuỗi cung ứng.

Bảo Lâm