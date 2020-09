iPhone 12 dùng kết nối 5G tốc độ chậm

Apple được cho là sẽ dùng kết nối 5G mmWare tốc độ cao cho iPhone 12 Pro Max, trong khi ba model còn lại dùng Sub-6 tốc độ thấp hơn.

Theo báo cáo từ Fast Company, chỉ có iPhone 12 Pro Max - mẫu smartphone kích thước lớn nhất và cao cấp nhất trong loạt iPhone 12 - có khoang chứa dành chỗ cho ăng-ten mmWare. Kích thước khoang chứa pin của máy cũng rộng hơn iPhone 11 Pro Max để chứa pin dung lượng cao, phục vụ mạng mới vốn tốn nhiều năng lượng hơn.

Bên cạnh đó, nguồn tin cũng nhấn mạnh chỉ có iPhone 12 Pro Max tại các thị trường gồm Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mới được hỗ trợ mmWare.

Tất cả iPhone 12 đều có 5G, nhưng chỉ iPhone 12 Pro Max có 5G mmWare. Ảnh: Sina.

Ba model còn lại, gồm iPhone 12, 12 Max, 12 Pro, cùng 12 Pro Max cho các thị trường khác sẽ dùng chuẩn 5G Sub-6 vốn có tốc độ kết nối thấp hơn. Việc tích hợp chuẩn này giúp Apple tiết kiệm chi phí linh kiện.

mmWare là chuẩn 5G hoạt động trên phổ tần 30GHz đến 300GHz, có tốc độ tải xuống 1 gigabit/giây (tức 1.024 megabit/giây) hoặc hơn. Ưu điểm của chuẩn này là sóng mạnh, có thể len lỏi tới những nơi khó tiếp cận, như cao ốc hoặc khu đông dân cư. Tuy nhiên, chi phí để lắp đặt thiết bị phát sóng cũng như trên thiết bị tiếp nhận như smartphone khá đắt đỏ.

Trong khi đó, Sub-6 có phổ tần dưới 6 GHz, đạt tốc độ tải xuống "khiêm tốn" hơn rất nhiều. Theo thử nghiệm của OpenSignal, mạng này có tốc độ tải xuống 51 megabit/giây, nhanh hơn khoảng 50% so với mức 29 megabit/giây của 4G. Bù lại, chi phí xây dựng trạm gốc cũng như thiết bị tiếp nhận sóng rẻ hơn. Ngoài ra, mạng này phủ sóng xa hơn so mmWare do tần số thấp hơn (tần số càng cao, khả năng đâm xuyên càng kém và khoảng cách truyền cũng ngắn lại).

"Nếu 5G Sub-6 là Toyota Camry, thì 5G mmWare là Mercedes S-Class", trang Fast Company bình luận khi nói về tốc độ tải xuống của từng chuẩn mạng.

Theo thông tin, loạt iPhone 12 sẽ sử dụng màn hình OLED, chip Apple A14 Bionic và vẫn dùng camera 12 megapixel. Trước đó, Apple thừa nhận năm nay sẽ giới thiệu iPhone 12 chậm hơn mọi năm. Nguồn tin từ DigiTimes cho biết, công ty có trụ sở tại Cupertino (Mỹ) phải chia việc bán bộ bốn iPhone 12 thành hai đợt, do bo mạch cho iPhone 12 và iPhone 12 Max Pro vẫn chưa sẵn sàng.

