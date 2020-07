Apple xác nhận không bán iPhone 12 trong tháng 9

Đại diện Apple cho biết iPhone thế hệ mới vẫn có mặt trên thị trường cuối năm nay, nhưng không được bán ra từ cuối tháng 9 như các năm trước.

"Năm ngoái, chúng tôi bắt đầu bán iPhone mới từ cuối tháng 9. Năm nay, chúng tôi cho rằng nguồn cung chỉ sẵn sàng một vài tuần sau đó", Luca Maestri, Giám đốc tài chính của Apple, cho biết thông qua cuộc gọi với các nhà đầu tư.

iPhone 12 sẽ bán ra muộn. Ảnh: The Verge.

Maestri không giải thích vì sao nguồn cung iPhone thế hệ mới, có thể được gọi là iPhone 12, bị trì hoãn. Tuy nhiên, thông tin iPhone 12 trễ hẹn đã được chuyên gia dự đoán từ nhiều tháng qua.

Đầu năm nay, WSJ cho rằng Apple đã lùi lịch sản xuất iPhone 12 khoảng một tháng do ảnh hưởng của Covid-19 đến việc nghiên cứu sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Trong báo cáo tài chính mới, Qualcomm nhận định doanh thu quý IV/2020 của hãng sẽ bị ảnh hưởng bởi "sự chậm trễ trong việc ra mắt một mẫu smartphone 5G cao cấp trên toàn cầu". Dù nhà sản xuất chip không nêu cụ thể tên khách hàng hay mẫu điện thoại 5G, đa số các chuyên gia dự đoán Qualcomm đang nhắc đến iPhone 12. Qualcomm là đối tác cung cấp linh kiện 5G cho Apple trong phiên bản này.

Thông thường, Apple ra mắt iPhone mới vào khoảng nửa đầu tháng 9 và bán ra trong nửa cuối tháng này. Theo The Verge, Apple vẫn có thể tổ chức lễ công bố sản phẩm mới trong tháng 9 tới.

Đây không phải lần đầu Apple bán iPhone muộn do nguồn cung. iPhone X ra mắt tháng 9/2017 cùng iPhone 8, nhưng bán muộn hơn gần hai tháng do các vấn đề liên quan đến sản xuất. iPhone XR cũng được mở bán gần cuối tháng 10 do trục trặc về màn hình LCD.

Theo các thông tin rò rỉ, sẽ có ít nhất bốn phiên bản iPhone 12, gồm iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, với các kích thước màn hình từ 5,4 đến 6,7 inch. Sản phẩm mới sử dụng màn hình OLED, chip Apple A14 Bionic, có kết nối 5G hỗ trợ cả băng tần sub-6 và mmWave.

Bảo Lâm (theo The Verge)