Hàng trăm ô vuông phong cách Pixel tạo điểm nhấn thú vị ở ngoại thất Ioniq 5. Toàn bộ những chi tiết đèn có thể phát sáng đều là những ô vuông LED, từ đèn chiếu sáng, đèn hậu, đèn báo mức năng lượng ở cổng sạc… Đây sẽ là điểm nhận diện đặc trưng của phân nhánh Ioniq so với các mẫu xe điện khác cùng tập đoàn Hyundai.



Những dấu ấn thú vị của các nhà thiết kế Hàn Quốc giúp Ioniq 5 đạt bộ ba giải thưởng danh giá: Xe của năm, Xe điện của năm và Thiết kế xe của năm tại New York Auto Show 2022. Trước đó, mẫu xe điện này cũng nhận giải Xe của năm do các chuyên trang lớn tại Anh, Đức như Auto Bild, Top Gear, Auto Express… trao tặng.



Việc tối giản đường nét thiết kế, chủ yếu sử dụng đường thẳng tạo cảm giác Ioniq 5 khá nhỏ bé, nhưng nhìn vào thông số kỹ thuật, mẫu xe này có trục cơ sở dài hơn hầu hết các mẫu SUV hạng D trên thị trường. Cụ thể, các kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.635 x 1.890 x 1.605 (mm), khoảng sáng gầm 160 mm. Những con số trên gần tương đương với Hyundai Tucson.