Kích thước là một trong những điểm mạnh nhất của Tucson, nếu so sánh với các đối thủ trong phân khúc Crossover hạng C. So với Honda CR-V hay Mazda CX-5, Tucson có trục cơ sở dài nhất, chiều dài tổng thể lớn nhất và cũng rộng nhất. Trục cơ sở 2.755 mm của Tucson chỉ ngắn hơn 10 mm khi so với đàn anh Santa Fe ở phân khúc trên.

Các thông số dài, rộng và cao lần lượt 4.630 x 1.865 x 1.695 (mm). So với thế hệ trước, Tucson 2022 dài hơn 150 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 35 mm. Chiều dài trục cơ sở hơn 85 mm so với thế hệ cũ. La-zăng có các kích thước từ 17 đến 19 inch tùy từng phiên bản. Khoảng sáng gầm xe 181 mm, so với con số 198 mm của CR-V và 200 mm của CX-5.