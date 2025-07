Internet vệ tinh của Musk gặp sự cố ngừng hoạt động hiếm gặp

Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của Elon Musk đã gặp trục trặc diện rộng với hơn 64.000 người gửi báo cáo sự cố trên toàn cầu.

Theo Downdetector, công cụ chuyên ghi nhận sự cố hoạt động của các dịch vụ trực tuyến phổ biến, có 64.000 báo cáo từ người dùng cho thấy Starlink không thể truy cập, chủ yếu tại Mỹ và châu Âu. Sự cố xảy ra từ 2h (giờ Hà Nội) và kéo dài gần bốn tiếng, hiện đã được khắc phục.

Số lượng người dùng toàn cầu báo cáo về sự cố Starlink trên Downdetector.

Michael Nicolls, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của Starlink, xác nhận vấn đề trên X. "Vấn đề ngừng hoạt động xảy ra do lỗi của các dịch vụ phần mềm nội bộ quan trọng, phụ trách vận hành mạng lõi. Chúng tôi xin lỗi về sự gián đoạn và cam kết tìm ra nguyên nhân gốc rễ", ông viết.

Elon Musk sau đó cũng lên tiếng: "Xin lỗi vì sự cố ngừng hoạt động. SpaceX sẽ tìm nguyên nhân gốc rễ để đảm bảo vấn đề không xảy ra thêm lần nào nữa".

Thiết bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trong lần thử nghiệm tại Hòa Lạc, Hà Nội, tháng 10/2023. Ảnh: Lưu Quý

Starlink hiện có hơn 6 triệu người dùng ở khoảng 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Kyiv Independent, trục trặc trên khiến quân đội Ukraine không thể kết nối với tiền tuyến, và được mô tả là "thời gian tê liệt kết nối dài nhất kể từ khi xung đột nổ ra". Quân đội Ukraine hiện chủ yếu phụ thuộc kết nối Internet thông qua dịch vụ Starlink.

Doug Madory, chuyên gia của công ty phân tích Internet Kentik, nhận định Starlink vốn hoạt động với độ ổn định cao, do đó đây "là điều bất thường".

Gregory Falco, Giám đốc phòng thí nghiệm không gian và an ninh mạng tại Đại học Cornell, so sánh sự cố với lỗi màn hình xanh của CrowdStrike năm ngoái. "Tôi cho rằng Starlink đã triển khai một bản cập nhật tồi, không khác so với vụ CrowdStrike, hoặc có thể họ đã hứng chịu một cuộc tấn công mạng", Falco nói với Reuters.

Starlink không bình luận về các ý kiến trên.