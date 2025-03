Internet vệ tinh của Musk đang được sử dụng thế nào

Người dùng trên thế giới, nhất là ở vùng sâu vùng xa, thích thám hiểm hoặc muốn trải nghiệm, đăng ký Starlink để kết nối Internet dù giá đắt đỏ.

Florence Komen sống tại trang trại cà phê ở vùng núi Iten (Kenya) với độ cao hơn 2.400 mét. Đây cũng là điểm tập luyện của nhiều người chạy bộ, cả nghiệp dư và chuyên nghiệp. Do đó, cô cùng chồng điều hành một khu nghỉ dưỡng nhỏ, nơi thu hút du khách và vận động viên muốn tận hưởng không khí trong lành và luyện tập chạy đường dài.

"Nơi đây khó tiếp cận Internet với cáp quang truyền thống, do đó Starlink là giải pháp duy nhất để chúng tôi giữ liên lạc với khách, cũng như cung cấp cơ hội học tập cho con cái và giải trí", Komen kể trong bài viết gửi đến Starlink Stories - trang web của Starlink chuyên đăng trải nghiệm người sử dụng dịch vụ.

Kozue Tobo, nghệ nhân đồ nội thất Nhật Bản, sử dụng Starlink kết nối với bên ngoài khi sống trong rừng sâu để lấy cảm hứng thiết kế. Ảnh: Starlink

Với Yuge Masanori, thanh niên rời thành phố để theo đuổi cuộc sống thiên nhiên ở vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Ehime (Nhật Bản), Starlink là phương tiện kết nối anh với bạn bè, cũng như chia sẻ cuộc sống qua những video quay được. Trước đó, anh dùng điện thoại để truy cập Internet nhưng tốc độ quá chậm.

Tại Coconino, Bắc Arizona (Mỹ), trước năm 2021, nhiều gia đình phải chạy đôn chạy đáo tìm nơi có wifi để con cái hoàn thành bài tập hoặc học trực tuyến. "Mọi thứ không hề dễ dàng, nhưng nếu không làm vậy, học sinh có nguy cơ tụt hậu", một người cho hay. "Đó là lý do khi 80 bộ Starlink được tặng cho cộng đồng vào năm 2021, các gia đình háo hức xếp hàng để đưa Internet về nhà. Giờ đây, nhiều hộ đã có kết nối cần thiết cho con em mình học tập".

Chính phủ Rwanda cũng cải thiện hệ thống giáo dục của đất nước khi triển khai Internet đến hơn 500 trường học. Đây là thách thức lớn, do cơ sở hạ tầng Internet truyền thống với việc kéo cáp quang tốn kém và khó lắp đặt ở vùng xa xôi. Viện Tony Blair về Thay đổi toàn cầu, tổ chức phi lợi nhuận do cựu thủ tướng Anh thành lập, nhận thấy Starlink chính là giải pháp và tài trợ 50 bộ thiết bị để phục vụ mục tiêu của Rwanda. Tương tự, các trường học ở Haiti nhận 8 bộ Starlink và 400 mẫu máy tính Chromebook cho phục vụ học tập do quỹ từ thiện Renand tài trợ.

Vào tháng 7/2021, miền tây nước Đức trải qua một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng khi lũ lụt kỷ lục tàn phá Ahrweiler, Euskirchen, Eschweiler, Stolberg và Erftstadt. Khoảng 1.300 người được báo mất tích. Nhưng sau khi các nhóm quản lý khủng hoảng địa phương nhận 100 bộ thiết bị kết nối Internet vệ tinh do công ty SpaceX và Tesla tài trợ, liên lạc được khôi phục và số người mất tích giảm xuống còn dưới 200, theo Guardian.

Trong trận lũ lớn năm 2022 khiến một số khu vực New South Wales (Australia) bị tàn phá cơ sở hạ tầng và không thể kết nối Internet, nhóm tình nguyện viên đã đưa thiết bị Starlink đến giúp người dân kết nối với bên ngoài, cũng như giúp nhà chức trách xác định được những đồ tiếp tế nào cần thiết và cung cấp ở đâu.

Internet của Starlink cũng len lỏi đến các bộ lạc như Itaquera, Marubo nằm biệt lập với thế giới bên ngoài do sự ngăn cách của sông Amazon. Nhờ đó, người dân nơi đây có thể tiếp cận nguồn tri thức trực tuyến để học tập. Dù vậy, mặt trái của nó là khiến giới trẻ mê phim khiêu dâm, theo Economic Times.

Các nhà thám hiểm cũng đang tận dụng Internet vệ tinh Starlink để khám phá các vùng đất mới. Với thiết bị được kết nối Internet liền mạch, họ có thể ghi lại cảnh núi lửa phun trào ở Iceland hay bay cao trên dãy núi Dolomite của Italy - nơi con người khó đặt chân đến.

Starlink cũng được sử dụng trong chiến sự, nơi cơ sở hạ tầng mạng truyền thống thường xuyên bị tàn phá, như ở Ukraine. Hiện diện từ đầu năm 2022, 12.000 bộ thiết bị đầu cuối Starlink đã được gửi đến để thay hệ thống truyền dẫn tín hiệu bị phá hủy. Việc có mặt của Starlink được đánh giá đặc biệt quan trọng khi giúp các hệ thống không người lái, như drone có thể vận hành tốt.

Đầu năm nay, khi có thông tin Elon Musk dọa "cắt sóng Starlink" ở Ukraine, bà Melinda Haring, chuyên gia tại viện nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương ở Mỹ, đánh giá: "Mất Starlink sẽ là bước ngoặt. Ukraine đang đạt thế cân bằng với Nga về drone và đạn pháo. Họ sở hữu nhiều phương tiện như xuồng không người lái, drone trinh sát và tiến công tầm xa", bà nói với Reuters.

Tại Đông Nam Á, các quốc gia sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink gồm Philippines, Malaysia, Indonesia và Đông Timor, trong khi ở Singapore chỉ phục vụ doanh nghiệp. Trong đó, Indonesia được đánh giá hưởng lợi nhiều nhất do đặc trưng của đất nước "vạn đảo" khiến việc triển khai các dịch vụ Internet thông thường gặp khó.

Theo East Asia Forum, Starlink đã kết hợp với Bộ Y tế Indonesia triển khai hỗ trợ dịch vụ y tế từ xa, tư vấn và theo dõi bệnh nhân trực tuyến, cũng như cung cấp quyền truy cập vào dịch vụ chăm sóc chuyên khoa cho những người sống ở các vùng xa xôi. Đồng thời, nó cũng cho phép nhập dữ liệu số nhanh hơn khi tiêm chủng, sàng lọc bệnh không lây nhiễm và theo dõi sức khỏe trẻ em.

Theo số liệu của Starlink, dịch vụ Internet vệ tinh của công ty hiện có mặt ở trên 125 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng người sử dụng trên toàn thế giới đã tăng lên hơn 5 triệu tính đến hết tháng 2 và công ty đang tiếp tục mở rộng thị trường.

Starlink cũng từng được đưa về thử nghiệm tại Việt Nam trong sự kiện đổi mới sáng tạo hồi tháng 10/2023. Khi đó, tốc độ đo thử ở khu vực Hòa Lạc (Hà Nội) khoảng 200 Mbps.

Starlink hoạt động thế nào

Cách Internet vệ tinh hoạt động Cách Internet vệ tinh hoạt động. Video:YouTube/Satellite Internet

Starlink là dự án của SpaceX. Thay vì cáp quang, hệ thống sử dụng mạng lưới hàng nghìn vệ tinh quay quanh Trái Đất ở quỹ đạo tầm thấp (LEO) để truyền tín hiệu, giúp kết nối những khu vực xa xôi, khó tiếp cận mà cáp quang không thể lắp đặt và phục vụ hiệu quả. SpaceX đã phóng hơn 7.000 vệ tinh và đang lên kế hoạch phóng thêm 12.000 vệ tinh năm nay.

Giá của dịch vụ Starlink không rẻ. SpaceX hiện có bốn gói cước, chia thành loại cố định và di động, gồm gói Standard giá 120 USD/tháng, tốc độ tải xuống 25-100 Mb/giây, tải lên 5-20 Mb/giây; gói Priority giá 140-500 USD/tháng, tốc độ tải xuống 40-200 Mb/giây, tải lên 8-25 Mb/giây; gói Mobile giá 50-165 USD/tháng, tốc độ tải xuống 5-50 Mb/giây, tải lên 5-25 Mb/giây; và gói Mobile Priority đắt nhất với 250-5.000 USD/tháng, tốc độ tải xuống 40-220 Mb/giây, tải lên 8-25 Mb/giây.

Mức giá trên chưa bao gồm chi phí thiết bị, bắt đầu từ 349 USD. Khác với những đơn vị khác như Hughesnet và Viasat tính phí lắp đặt (từ 100 USD), Starlink hỗ trợ miễn phí. Cuối năm ngoái, SpaceX cũng triển khai gói Starlink Mini với giá 599 USD kèm gói cước 50-165 USD mỗi tháng. Thiết bị có thể bỏ trong ba lô, cho phép dùng thử 30 ngày không cần hợp đồng. Starlink cũng đảm bảo dữ liệu tốc độ cao kể cả khi di chuyển hơn 100 dặm/giờ.

Các gói cước của Starlink có "dữ liệu không giới hạn", nhưng sẽ có thêm "dữ liệu ưu tiên". Chẳng hạn, tùy chọn Priority đi kèm với 40 GB, 1 TB hoặc 2 TB "dữ liệu ưu tiên", với tốc độ truy cập nhanh hơn, ít bị nghẽn mạng hơn. Nhưng khi hết phần dữ liệu này, người dùng phải quay về tốc độ của gói Standard.

Bên cạnh đó, người dùng có thể vẫn phải chịu tình trạng "bóp" băng thông trong giờ cao điểm. Công ty của Elon Musk thậm chí áp dụng "phí tắc nghẽn", thường từ 100 USD cho một số khu vực có nhu cầu tăng cao hơn những nơi khác.

Starlink hiện nhà cung cấp Internet vệ tinh duy nhất đạt tốc độ đến 220 Mb/giây. Dù vậy, đây là con số lý tưởng. Thực tế, tốc độ trung bình thấp hơn. Dữ liệu gần nhất từ Ookla năm 2023 cho thấy người dùng Starlink tại Mỹ trải nghiệm tốc độ tải xuống và tải lên là 65 và 10 Mb/giây. Dịch vụ Starlink cũng chưa đạt chuẩn băng thông rộng do FCC đặt ra, vốn định nghĩa băng thông rộng là 100 Mb/giây tải xuống và 20 Mb/giây tải lên.

Tuy nhiên, theo Cnet, dù chưa có thống kê cụ thể của năm 2024 và đầu 2025, tốc độ băng thông hiện được cải thiện. Năm ngoái, Musk cũng viết trên X rằng số liệu của Ookla "hoàn toàn sai lầm" và "Starlink đã vượt xa tốc độ đó", nhưng ông không tiết lộ cụ thể.

Dù đắt đỏ và tốc độ thấp hơn so với Internet truyền thống như cáp quang hay mạng di động, Starlink vẫn được nhiều nơi trên thế giới lựa chọn để kết nối vùng sâu vùng xa, hải đảo hay các vùng chiến sự. "Starlink là một sự bổ sung thú vị và rất cần thiết cho bối cảnh Internet đã hạn chế từ lâu ở vùng sâu vùng xa. Dù dịch vụ chậm hơn và đắt hơn nhiều nhà cung cấp khác, nhưng tiềm năng về tốc độ tương đối cao, độ trễ thấp, dữ liệu không giới hạn là các yếu tố giúp dịch vụ này ngày càng được mở rộng trên toàn cầu thời gian tới", Cnet bình luận.

So sánh Internet vệ tinh với Internet cáp quang

Bảo Lâm tổng hợp