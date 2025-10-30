Internet toàn cầu 'mong manh' khi phụ thuộc vào một vài 'ông lớn'

Hai nền tảng điện toán đám mây của Amazon và Microsoft lần lượt gặp sự cố gây ảnh hưởng diện rộng đến các dịch vụ Internet, cho thấy rủi ro khi phụ thuộc Big Tech.

Tháng 7/2024, một bản cập nhật phần mềm của CrowdStrike dành cho máy tính Windows đã gây ra tình trạng 'màn hình xanh chết chóc' trên toàn cầu. Khi đó, giáo sư Ciaran Martin, cựu giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh, nói: "Đây là minh họa rất, rất khó chịu về sự mong manh của cơ sở hạ tầng Internet trọng điểm của thế giới".

Hơn một năm sau, điều này lại lặp lại khi hai nền tảng điện toán đám mây lớn nhất thế giới là AWS và Azure gặp trục trặc, khiến nhiều dịch vụ bị gián đoạn truy cập trong nhiều giờ.

Microsoft Azure. Ảnh: Reuters

Từ 23h ngày 29/10, Azure của Microsoft gặp sự cố, ảnh hưởng đến hàng loạt dịch vụ phổ biến của hãng như Microsoft 365, Xbox, trò chơi Minecraft và nhiều dịch vụ bên ngoài như của Starbucks, Costco, ngân hàng Capital One... Hai hãng hàng không Alaska Airlines và Hawaiian Airlines thông báo "gián đoạn hệ thống quan trọng, gồm cả trang web" và khuyến nghị hành khách đến gặp nhân viên tại sân bay để nhận thẻ lên máy bay nếu không thể làm thủ tục trực tuyến.

Microsoft sau đó xác nhận một sự thay đổi cấu hình ngoài ý muốn đã dẫn đến sự cố kéo dài hơn 8 tiếng. "Ngay cả trang thông báo trạng thái ngừng hoạt động của Azure cũng sập", Davi Ottenheimer, Phó chủ tịch công ty hạ tầng dữ liệu Inrupt, nói với Wired. "Lại một lỗi thay đổi cấu hình nữa - chúng ta đang ở thời đại mà tính toàn vẹn bị phá vỡ nhiều hơn bao giờ hết".

Vấn đề với Azure diễn chỉ hơn một tuần sau khi nền tảng Amazon Web Services (AWS) gặp trục trặc làm tê liệt Internet diện rộng chiều 20/10. Theo ghi nhận của The Verge, sự cố AWS "ở mức nghiêm trọng", với hàng chục dịch vụ trực tuyến như Alexa, Snapchat, Netflix, Disney+, Tinder, Roku, game Fortnite, League of Legends, công cụ AI Perplexity... không thể truy cập hoặc rất chậm.

AWS khi đó cũng nhanh chóng xác nhận nhưng không đề cập nguyên nhân.

Hàng nghìn báo cáo AWS gặp sự cố trên Downdetector hôm 20/10. Ảnh: Downdetector

Theo công ty phân tích Canalys, AWS dẫn đầu về cơ sở hạ tầng đám mây với 32% thị phần tính đến quý I/2025. Azure đứng thứ hai với 23%, tiếp theo Google Cloud với 10%. Azure và Google Cloud đang tăng trưởng nhanh hơn nhờ khối lượng công việc liên quan đến AI tăng vọt.

Trục trặc của CrowdStrike năm ngoái và AWS, Azure năm nay làm nổi bật sự bất ổn khi Internet được xây dựng chủ yếu dựa vào cơ sở hạ tầng do một số ít hãng công nghệ vận hành. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn, thường gọi là "siêu quy mô", mang đến sự chuẩn hóa, độ tin cậy và thường xuyên cải tiến bảo mật. Tuy nhiên, mỗi khi sự cố xảy ra, họ trở thành điểm "tử thần" của hàng loạt dịch vụ với hàng trăm triệu người dùng.

Munish Walther-Puri, giảng viên thỉnh giảng tại IANS Research, cựu giám đốc rủi ro an ninh mạng của thành phố New York, giải thích với Wired: "Các tổ chức có thể nghĩ họ được bảo vệ bằng cách lựa chọn nhà cung cấp đám mây, nhưng sự phụ thuộc còn sâu hơn thế. Khi AI đang trở thành lớp hạ tầng trọng yếu tiếp theo, sự cố ngừng hoạt động càng cho thấy sự mong manh của xương sống kỹ thuật số".

Trong khi đó, Cori Crider, Giám đốc điều hành Viện Tương lai Công nghệ tại châu Âu, nhận định: "Chúng ta không thể tiếp tục để cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình phụ thuộc vào các gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Với sự cố AWS, chúng ta chứng kiến nền kinh tế hiện đại gần như gián đoạn - từ ngân hàng đến thông tin liên lạc".

Madeline Carr, giáo sư về chính trị toàn cầu và an ninh mạng tại Đại học College London, đồng tình: "Có ý kiến phản bác rằng chỉ những công ty siêu quy mô mới có đủ nguồn lực tài chính để cung cấp dịch vụ an toàn, toàn cầu và bền vững. Tuy nhiên, đa số người ở ngoài các công ty này sẽ nhận thấy tình trạng này gây nhiều rủi ro cho thế giới".

Thu Thảo tổng hợp