Hàng loạt dịch vụ hàng đầu thế giới 'sập' vì sự cố AWS

Nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) gặp sự cố khiến hàng chục dịch vụ với hàng trăm triệu người dùng như Canvas, Snapchat, Fortnite bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận của The Verge, AWS đang gặp vấn đề ngừng hoạt động "ở mức nghiêm trọng", khiến hàng loạt dịch vụ trực tuyến chạy trên nền tảng đám mây này như Alexa, Snapchat, Netflix, Disney+, Tinder, Roku, các game Fortnite, League of Legends (Liên minh huyền thoại), công cụ AI Perplexity... không thể truy cập hoặc rất chậm.

Logo AWS. Ảnh: Sopa

"Perplexity hiện ngừng hoạt động", Aravind Srinivas, CEO của nền tảng, cho biết trên X. "Nguyên nhân gốc rễ là sự cố của AWS. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục".

Các dịch vụ khác chưa đưa ra bình luận.

Trên mạng xã hội như X, Reddit, Facebook, nhiều người dùng phản ánh trợ lý thông minh Alexa không thể phản hồi hoặc thực hiện yêu cầu truy vấn. Trang Downdetector, công cụ chuyên theo dõi tình trạng hoạt động trên Internet, cũng ghi nhận hơn 5.500 báo cáo về AWS cùng hàng nghìn báo cáo với các dịch vụ liên quan.

Hàng nghìn báo cáo AWS gặp sự cố trên Downdetector.

AWS cũng nhanh chóng xác nhận vấn đề, nhưng chưa đưa ra nguyên nhân. "Sự cố lần đầu được ghi nhận ở khu vực US-EAST-1 lúc 3h11 (15h11 giờ Hà Nội)", Amazon cho biết, nhắc đến khu vực ở Virginia, nơi đặt nhiều máy chủ AWS nhất. "Chúng tôi đang tích cực giảm thiểu sự cố, cũng như tìm hiểu nguyên nhân".

AWS ra đời năm 2006, là nền tảng điện toán đám mây do Amazon phát triển, cung cấp hạ tầng trực tuyến cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, cho phép lưu trữ, xử lý và phân phối dữ liệu qua Internet. Dịch vụ chính của AWS gồm máy chủ ảo EC2, lưu trữ đám mây S3, cơ sở dữ liệu RDS, điện toán không máy chủ Lambda và hệ thống mạng phân phối nội dung CloudFront.

Hàng nghìn công ty trên toàn cầu đang vận hành ứng dụng, trang web, hệ thống phân tích trên AWS. Hệ sinh thái hỗ trợ nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, tài chính, truyền thông, giáo dục, chính phủ và mới nhất là AI. AWS hoạt động theo mô hình trả phí theo mức sử dụng, giúp người dùng triển khai và mở rộng tài nguyên linh hoạt.

Hiện AWS duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực điện toán đám mây với mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu, gồm các vùng chính như US-EAST-1, US-West-2, EU-Central-1 và AP-Southeast-1. Riêng US-EAST-1 từng gặp sự cố vào năm 2020, 2021 và 2023, khiến hàng chục website và nền tảng ngoại tuyến trong nhiều giờ trước khi dịch vụ thông thường được khôi phục.

Bảo Lâm