Điểm mấu chốt cuối cùng khiến InterContinental Danang Sun Peninsula Resort có thể chinh phục nhiều vị khách thượng lưu khó tính, đó là dịch vụ đẳng cấp. Du khách sẽ hiểu rằng đến InterContinental Danang Sun Peninsula Resort không đơn thuần chỉ để thưởng thức cảnh đẹp hay nghỉ dưỡng xa hoa, mà còn để trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp...

Nhà hàng La Maison 1888 với danh hiệu “Nhà hàng Fine Dining sang trọng nhất thế giới” mang tới nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao từ đầu bếp ba sao Michelin, Pierre Gagnaire, người vừa được vinh danh với giải thưởng Best of Award of Excellence 2019 từ Wine Spectator.