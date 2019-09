Hiện lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đóng góp khoảng 28% vào GRDP, giải quyết việc làm hơn 60% lực lượng lao động của địa phương. Thời gian qua địa phương đã ứng dụng nhiều kỹ thuật tiến tiến vào sản xuất, hình thành nhiều mô hình, vùng nông nghiệp ứng dụng cộng nghệ cao như vùng thanh long an toàn, sản xuất giống lúa mới, giống vật nuôi, vùng rau an toàn, tôm giống, vùng sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh, nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao, góp phần phát triển bền vững nông nghiệp của tỉnh.

Trong tương lai Bình Thuận sẽ tiếp tục kêu gọi các dự án nông nghiệp thông minh, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại như công nghệ tưới tiêu tự động, tiết kiệm nước, công nghệ kiểm soát côn trùng theo phương pháp sinh học, công nghệ bảo quản sau thu hoạch. Cùng với đó là xây dựng chuỗi giá trị trồng trọt, chăn nuôi, chế biến tiêu chuẩn quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, mang giá trị kinh tế cao vào vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Thuận.