Quỹ Audemars Piguet hoạt động mạnh với những chiến dịch bảo vệ rừng và môi trường hoang dã, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường giữa những người trẻ. Những cánh rừng xung quanh Le Brassus nhận được nhiều cống hiến của Audemars Piguet bởi họ luôn ghi nhớ nếu không có thiên nhiên này, họ không tồn tại.

Jasmine và Oliver cũng được dạy rõ rệt về những thăng trầm của thương hiệu trong lịch sử chứ không chỉ có những hào quang. Đó là những giai đoạn mà thương hiệu phải hy sinh vô số để có thể tồn tại được, điển hình là thời kỳ giữa hai thế chiến, Audemars Piguet chỉ nuôi được 2 nghệ nhân trong xưởng và số lượng đồng hồ xuất xưởng là rất rất ít, cũng như giai đoạn khủng hoảng Quarzt sau này. Olivier nói ‘Chúng tôi may mắn kế thừa thương hiệu trong thời kì thuận lợi, nhưng sẽ không quên những gì đã xảy ra. Tôi hi vọng là đến một thời điểm nào đó cần phải hi sinh, tôi cũng ở vị trí sẵn sang cho những quyết định khó khăn đó.