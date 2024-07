Intel thừa nhận chip Core thế hệ 13 và 14 gặp lỗi

Người dùng phản ánh thiết bị chạy Intel Core thế hệ 13 và 14 gặp lỗi trong thời gian dài, nhưng đến nay hãng mới thừa nhận vấn đề.

Theo The Verge, vấn đề bắt đầu được nhắc đến trong một video hồi tháng 4 trên kênh YouTube Alderon Games, nhà sản xuất game MMO có tiếng tại Australia. Khi đó, chủ kênh Matthew Cassells cho biết hàng nghìn người dùng game Path of Titans do Alderon Games phát hành gặp sự cố CPU khiến máy tính bị "sập" khi đang chơi. Bộ xử lý cũng được cho là làm hỏng SSD và RAM. Các mẫu chip được ghi nhận nhiều nhất là Core i9-13900K và i9-14900K.

Một số mẫu chip Core thế hệ thứ 14 của Intel. Ảnh: Tom's Hardware

Vấn đề sau đó được một số kênh chuyên game khác chỉ ra, như Level1Techs với gần 500.000 người đăng ký, hay Gamers Nexus 2,25 triệu người đăng ký. Trong khi đó, Warframe, một diễn đàn về game thủ, đã thống kê một loạt máy gặp trục trặc, chủ yếu sử dụng các mẫu chip Intel dòng Core i7 và i9 thế hệ thứ 13 và 14.

Ban đầu, Intel cho biết sẽ "điều tra sự cố", nhưng sau đó không đưa ra thêm thông báo nào ngoài một bản cập nhật BIOS mà theo Cassells "không thể giải quyết triệt để vấn đề". Trong khi đó, Tom's Hardware ghi nhận các chủ đề liên quan đến máy tính chạy chip Core thế hệ 13 và 14 bị hỏng trên mạng xã hội và diễn đàn game ngày một tăng.

Trong thông báo ngày 22/7, Intel cho biết đã tìm ra nguồn gốc của vấn đề. "Chúng tôi đã xác định rằng điện áp hoạt động tăng cao đang gây ra tình trạng mất ổn định trong một số bộ xử lý máy tính để bàn thế hệ thứ 13/14", phát ngôn viên Intel Thomas Hannaford nêu. "Theo phân tích từ các bộ xử lý được trả về, điều này bắt nguồn từ thuật toán vi mã dẫn đến các yêu cầu điện áp không chính xác đến bộ xử lý".

Hannaford cho biết Intel đang gấp rút phát hành bản vá vi mã cho các nhà sản xuất bo mạch chủ vào giữa tháng 8. Trong khi đó, người dùng cuối nên hạn chế chơi một số game trong thời gian đợi bản cập nhật để khắc phục vấn đề. Máy chạy các chip này còn thời hạn bảo hành nhưng bị hỏng sẽ được Intel thay mới.

Bảo Lâm (theo The Verge, Tom's Hardware)