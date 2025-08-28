Inkas - 'lá chắn thép' đằng sau VinFast Lạc Hồng 900 LX

Hãng chuyên xe bọc thép Canada trở thành đối tác của VinFast khi phát triển mẫu Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn, phục vụ đưa đón nguyên thủ dịp 80 năm Quốc khánh.

Thương hiệu xe bọc thép toàn cầu Inkas Armored Vehicle Manufacturing thành lập năm 2000 tại Toronto, Canada, là công ty con của tập đoàn Inkas chuyên về an ninh. Dù không phải thương hiệu gạo cội như những hãng xe lớn, nhưng Inkas nổi tiếng với việc thiết kế, sản xuất các dòng xe chống đạn, bọc thép chuyên dụng, phục vụ nhiều chính phủ, cơ quan và khách hàng tư nhân toàn cầu.

Các dòng xe bọc thép, chống đạn do Inkas phát triển. Ảnh: Inkas

Tại Canada, Inkas có nhà máy rộng gần 46.500 m2, mạng lưới văn phòng, nhà phân phối, trung tâm sửa chữa ủy quyền ở khắp các châu lục. Dải sản phẩm của hãng này trải dài từ SUV, sedan hạng sang, limousine đến các dòng xe chiến thuật, phục vụ tác chiến. Các dòng SUV như Mercedes-AMG G63, Lexus LX600, Toyota Land Cruiser 300 hay Cadillac Escalade đều có phiên bản chống đạn do Inkas phát triển.

Theo giới thiệu của Inkas, sản phẩm của họ có mặt ở hơn 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, mục đích hỗ trợ chính phủ, doanh nghiệp và các cá nhân trước nguy cơ khủng bố, bạo động. Yếu tố tạo nên danh tiếng cho Inkas là cung cấp hàng loạt tùy chọn, phụ kiện đi kèm và mức độ bảo vệ khác nhau. Nhiều dòng xe đạt chuẩn VPAM VR7 hoặc VR9 – cấp độ bảo vệ dành cho xe nguyên thủ, đủ khả năng chống lại hỏa lực súng trường và các vụ nổ mìn.

Ngoài ra, các mẫu xe của Inkas có thể đạt cấp độ CEN 1063 BR7 với mức kính chống đạn cao nhất theo chuẩn châu Âu, chịu được đạn xuyên giáp 7,62 mm.

VinFast Lạc Hồng 900 LX trang bị gói chống đạn VPAM VR7

Mẫu SUV điện bản giới hạn đặc biệt được VinFast hợp tác Inkas để phát triển. Xe có hai phiên bản Chống đạn và Tiêu chuẩn. Trong đó bản Chống đạn đạt chuẩn VPAM cấp độ VR7, khả năng chịu được loại đạn theo chuẩn NATO Ball M80 thường dùng cho súng trường M14, AK-47, kích thước 7,62 x 51 (mm) và lựu đạn DM51. Xe được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau.

Chuẩn VPAM cấp độ VR7 không chỉ kiểm tra vật liệu riêng lẻ, mà sẽ đánh giá, thử nghiệm toàn bộ khả năng chống đạn của xe bọc thép. Đầu tiên, đội ngũ kỹ thuật của VPAM sẽ phân tích thiết kế giáp, tìm ra các điểm yếu tiềm ẩn của xe. Sau đó, trong quá trình thử nghiệm, họ sẽ tập trung bắn đạn vào những khu vực được cho là dễ bị tổn thương như các khớp nối, cửa ra vào và cột xe. Để vượt qua bài kiểm tra và được cấp chứng nhận cấp độ này, chiếc xe tuyệt đối không được có bất kỳ vết đạn xuyên nào.

Với VinFast Lạc Hồng 900 LX, xe trải qua quá trình kiểm thử tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc, trước khi đưa về sử dụng tại Việt Nam. Chiếc xe với hàng trăm vết đạn trong thử nghiệm này đang được VinFast trưng bày tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Lạc Hồng 900 LX là dòng xe được lấy cảm hứng từ truyền thống "con Lạc cháu Hồng". Cả hai phiên bản có chiều dài trục cơ sở 3.349 mm, thiết kế bề thế, sang trọng. Logo mạ vàng hình cánh chim Lạc, lưới tản nhiệt gợi nhớ trống đồng Đông Sơn, các thanh nan lấy cảm hứng từ hàng tre Việt.

Nội thất sử dụng vật liệu cao cấp như gỗ Golden Nanmu, da Nappa, vàng thật. Các chi tiết mạ vàng được chế tác thủ công. Khoang sau thiết kế riêng cho nguyên thủ, có vách ngăn kính cách âm, rèm chỉnh điện, hệ thống liên lạc với khoang lái.

Động cơ tương tự VF 9 Plus, gồm hai môtơ điện 150 kW, công suất 402 mã lực với bản tiêu chuẩn và 455 mã lực bản chống đạn, mô-men xoắn 620 Nm. Xe đi tối đa 595 km sau một lần sạc. Ngoài ra, xe dùng lốp run-flat có thể chạy thêm 80-100 km khi xịt, tùy chọn thêm hệ thống cấp oxy, cứu hỏa, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú.

Hiện, VinFast đã bàn giao đợt đầu gồm 2 chiếc Chống đạn và 10 chiếc Tiêu chuẩn cho Bộ Ngoại giao. Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Sự kiện mở cửa miễn phí cho người dân đến hết ngày 5/9.

Quang Anh